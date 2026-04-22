IPC de los Productos Lácteos registra tendencia mixta en marzo 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los productos lácteos ha mostrado un comportamiento heterogéneo durante el mes de marzo 2026, según el último reporte de Fedeleche.

La Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) publicó el informe del Índice de Precios al Consumidor de los Productos Lácteos (IPC Lácteos) correspondiente a marzo de 2026, destacando que entre los productos con mayor incidencia al alza no aparece ningún producto lácteo. Por otra parte, dentro de los productos con una mayor incidencia a la baja, dentro de los alimentos, aparece el queso.

La información con antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), reveló que el IPC de los productos lácteos en cuanto a su variación mensual fue liderado por leche en polvo (+1,4%). Otras categorías que presentaron un comportamiento similar corresponden a la leche líquida (+0,3%), y los postres lácteos sin variación (0,0%)

En contraste, la mantequilla registró una diferencia negativa de (-0,9%), mientras el queso cerró con una caída de (-0,4%). El yogurt presentó una abaja de (-0,2%).

Cabe mencionar que la variación mensual que reúne lácteos, bebidas vegetales y huevos registró un alza de 0,2%, mientras la categoría de los Alimentos experimentó un aumento de 0,7%.

Según el INE, el IPC de febrero registró una variación mensual de 1,0%, destacando las alzas en las divisiones de transporte, así como la de educación, y la disminución de la división de bienes y servicios diversos.

Variación anual

Un comportamiento mixto, pero con una mayor proporción de productos al alza, se aprecia para la variación anual.

De este modo, el índice es liderado por el yogurt, cuya variación es de (+1,4%), le siguen leche líquida y postres lácteos con un +1,2%, respectivamente. La mantequilla cerró con un aumento de (+1,1%).

En contraparte, la leche en polvo presenta una variación anual negativa de (-4,9%), mientras el queso cierra con una baja de (-2,8%).

La variación anual que reúne a Lácteos, bebidas, vegetales y huevos, mantiene una caída de -1,5%, mientras la categoría de los Alimentos experimentó un avance de 1,1%.

La inflación anual llegó a 1,4%, mientras a 12 meses es de 2,8%, informó el INE.

Variación 12 meses

En doce meses se mantiene un comportamiento positivo para todos los productos lácteos.

El principal aumento es registrado por los postres lácteos con un aumento de (+12,2%), seguido por la leche líquida, cuya variación es un (+8,0%), mientras el yogurt subió un (+6,8%).

Por su parte, la mantequilla se elevó en un (+4,0%) y la leche en polvo anotó una variación de un (+2,0%). El queso mantuvo una expansión de (+2,7%).

Cabe apuntar que en 12 meses la categoría que reúne Lácteos, Quesos y Huevos registró una variación positiva de un (+4,9%), mientras la división Alimentos muestra un avance de un (+2,9%).

El informe de Fedeleche enfatiza la importancia de monitorear el IPC específico de productos lácteos para entender mejor las tendencias de precios, evaluar su impacto en la competitividad del sector lácteo y diseñar políticas de sostenibilidad económica para los productores.

Fuente: Fedeleche FG con datos de INE