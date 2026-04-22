Exportaciones de leche equivalente crecen con fuerza en el primer trimestre

Las exportaciones del sector lácteo mantienen un fuerte impulso en 2026. la leche condensada, Leche en Polvo Entera y de preparaciones infantiles

Según datos del informe Seguimiento de Exportaciones elaborado por la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), de enero a marzo de 2026, los envíos de leche equivalente totalizaron los 130,6 millones de litros, registrando un aumento de 31,4% respecto del mismo periodo de 2025.

Gran parte del empuje exportador lo aportó la Leche Condensada, concentrando el 31,8% dentro del total, con 9.821,6 toneladas, lo que representó un alza de +14,9% respecto del año 2025.

A su vez, Leche en Polvo Entera (LPE), que aportó el 24,0% dentro del total exportado, —con 7.165 toneladas–, presentó en sus ventas un avance destacable de +77,4% en relación con el año anterior. Este desempeño las posiciona como las categorías más dinámicas del portafolio lácteo nacional en el primer trimestre de 2026.

En el caso de la Leche Condensada, los principales destinos fueron Estados Unidos (72,6%), Perú (8,6%); Costa Rica (7,5%); Ecuador (5,5%), Honduras (2,5%). En tanto que, los destinos más relevantes para la LPE han sido Colombia con una participación preponderante dentro del total de 59,7%, mientras Cuba pasó al 11,7% y Guatemala alcanzó un 7,8%.

Otros productos como el queso Gouda, con una participación dentro del total de 15,8%, registró un crecimiento de 13,4% respecto de 2025, sumando 2.434,0 toneladas, con ventas mayoritariamente a México (89,7%) y Asia: Corea del Sur (5,6%), Japón (2,4%) y Perú con (1,7%).

En el segmento de preparaciones infantiles sus exportaciones mostraron un dinamismo destacado, creciendo un +64,5% comparado con el año anterior y sumando embarques por 1.448,6 toneladas. Este producto se dirige a un mercado diversificado, siendo Brasil el destino principal (44,7%), seguido por Ecuador (25,2%), Nicaragua (7,1%) y Estados Unidos (5,4%).

Las exportaciones de productos lácteos durante el primer trimestre de 2026 sumaron US$ 80,3 millones, lo que representa un aumento interanual de 24,6% comparado con el mismo periodo del año 2025.

El monitoreo del mercado internacional de Fedeleche tiene como objetivo proporcionar a los productores información relevante para comprender mejor la dinámica global del sector lácteo y su impacto económico a nivel nacional.

Fuente: Fedeleche FG con datos de Odepa