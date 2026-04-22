Investigador de INIA Remehue presentó trabajos científicos en congreso realizado en Argentina

Los estudios están relacionados con la volatilización de amoníaco y eficiencia de uso de nitrógeno en praderas permanentes del sur de Chile.

El Dr. Francisco Salazar, investigador de INIA Remehue, estuvo recientemente en Bariloche, Argentina, participando en el XXX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo (CACS), que se llevó a cabo del 14 al 17 de abril de 2026.

En la oportunidad, el investigador dio a conocer resultados de proyectos FONTAGRO y de Industrias Primarias de Nueva Zelanda ATN/RF 20.641 y ATN/RF20.642 y del Ministerio de Agricultura y de Ciencia de Chile.

El primer estudio titulado “Volatilización de amoníaco y eficiencia de uso de nitrógeno en pradera permanente” abordó un tema que aún está poco explorado en Latinoamérica. Se evaluaron diferentes dosis de nitrógeno en una pradera en Osorno, Chile, mediante aplicación de urea, con el objetivo de analizar la eficiencia y pérdidas de nitrógeno.

El segundo trabajo presentado se refirió a “factor de emisión de amoniaco para heces y orina de bovino lechero en pradera permanente”, permitió entregar los primeros factores para Chile de pérdidas de nitrógeno por esta vía. Ambos son importantes desarrollar estrategias que minimicen la pérdida de nitrógeno, mejorando así la eficiencia y sostenibilidad del sector lechero y ganadero.

Los trabajos chilenos concitaron gran interés ya que se hicieron en suelos volcánicos, similares a los de la Patagonia argentina.

Bajo el lema “Desafíos de Sur a Norte: Compromiso entre conservar y producir” este congreso fue una invitación a reflexionar sobre la diversidad territorial argentina y los desafíos de equilibrar la conservación y el uso sustentable de los recursos con foco en el suelo.

Este evento reunió a investigadores, docentes, profesionales y estudiantes interesados en la ciencia del suelo, fomentando el intercambio de conocimientos y la aplicación de tecnologías innovadoras.