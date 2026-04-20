Bayer y U. de Chile impulsan hito en agricultura regenerativa

La visita 2026 al Fundo Santa Inés incorporó una nueva estación demostrativa, donde 60 estudiantes pudieron conocer prácticas de restauración de suelos, uso de datos e inteligencia artificial aplicadas al campo.

Por primera vez desde la implementación del programa ForwardFarming de Bayer en Chile, una iniciativa global que promueve una agricultura más sustentable, la visita anual de estudiantes de tercer año de Agronomía de la Universidad de Chile al Fundo Santa Inés, en Calera de Tango, incorporó una nueva estación de agricultura regenerativa, marcando un nuevo hito en esta experiencia formativa que ambas instituciones desarrollan conjuntamente desde 2018.

La principal novedad fue la incorporación que busca mostrar cómo es posible producir más y, al mismo tiempo, restaurar la naturaleza mediante prácticas que mejoran la salud del suelo y apoyan la toma de decisiones a partir del uso de datos e inteligencia artificial. Implementada en agosto de 2025, esta estación ya ha mostrado avances en el contenido de materia orgánica del suelo, la descompactación y una mejor infiltración del agua en Agrícola La Hornilla.

La actividad contó con la participación del gerente general de Bayer en Chile, Vicente Bravo, quien destacó ante los estudiantes la importancia de una formación conectada con los desafíos actuales del sector. “Como futuros agrónomos, van a enfrentarse a un escenario desafiante, donde no basta con producir fruta de calidad, sino que también debe ser un negocio sustentable. Por eso es clave una formación integral, que combine lo productivo con el entendimiento del mercado donde se va a insertar”, afirmó.

En esa misma línea, Catalina González, estudiante de Agronomía de la Universidad de Chile aseguró que es muy motivador ver cómo la inteligencia artificial es una herramienta muy útil para entender el volumen de datos. “Es importante aprender en terreno cómo usarla a nuestro favor y ver qué beneficios puede traer a nuestro trabajo”.

Durante la jornada, los estudiantes también visitaron otras estaciones que forman parte del programa. Una de ellas fue el corredor biológico con foco en la polinización, donde pudieron conocer cómo la siembra de flores silvestres en una superficie de 1.000 metros cuadrados contribuye a fomentar la presencia de polinizadores nativos y también de enemigos naturales de plagas que afectan a los cultivos frutales. Esta estrategia puede complementarse con tecnologías de control de plagas mediante feromonas, contribuyendo a optimizar el rendimiento productivo.

Asimismo, los alumnos conocieron el sistema Phytobac, una tecnología diseñada para recuperar y degradar efluentes fitosanitarios, reduciendo el riesgo de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. Además de su aporte ambiental, este sistema permite ahorrar hasta un 80% de agua en la limpieza de equipos de aplicación fitosanitaria.

El recorrido también conto con el aporte de CDTEC y su propia estación de monitoreo del tiempo y riego. Ahí los jóvenes pudieron conocer como soluciones basadas en monitoreo de agua, suelo, planta y clima se puede mejorar la productividad y eficiencia.

Otra de las estaciones que llamó la atención de los estudiantes fue la de manejo integrado de plagas, donde pudieron conocer cómo el monitoreo permanente de frutales y vides permite intervenir solo cuando es necesario. A través de observación en terreno, muestreo de ramillas y seguimiento especializado de la evolución de plagas, esta estación muestra cómo combinar técnicas agronómicas con distintas herramientas de protección de cultivos para tomar decisiones más precisas, resguardar la sanidad de la fruta y, al mismo tiempo, favorecer una producción más responsable con el entorno.

Finalmente, la subdirectora del Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Marcela Esterio, valoró la experiencia y su aporte formativo. “Estas instancias conectan directamente a los alumnos con el sector privado y les muestran cómo empresas líderes de la industria se preocupan por producir de manera sustentable, minimizando la contaminación y fortaleciendo los cultivos”, afirmó.

Con esta nueva visita, Bayer y la Universidad de Chile consolidan una alianza que ha permitido acercar a los estudiantes a experiencias concretas de innovación y sustentabilidad agrícola, mostrando en terreno cómo distintas tecnologías pueden aportar a una producción más eficiente, responsable y alineada con los desafíos del futuro.