Aproleche Osorno y gremios agrícolas se reunieron con representantes de Field Days

Aproleche Osorno y gremios del sector lechero se reunieron con representantes de Field Days de Nueva Zelanda para intercambiar experiencias y analizar desafíos del rubro en Chile.

En dependencias del recinto SAGO, los representantes de cada institución dieron a conocer su quehacer y rol dentro de la cadena productiva láctea, describiendo sus principales líneas de acción y destacando el trabajo colaborativo en beneficio de toda la industria. Por su parte, los representantes de Field Days Nueva Zelanda presentaron las principales novedades de Field Days Latin America 2026, evento que se desarrollará en Puerto Octay y que corresponde a una extensión de esta feria internacional, considerada la más importante del hemisferio sur.

En este contexto, los asistentes también conversaron acerca del impacto que tiene en el agro nacional la Feria Sago Fisur, considerada uno de los eventos agrícolas más relevantes del país. La instancia permitió conocer en detalle aspectos organizativos de Field Days, y recoger experiencias que puedan contribuir a fortalecer la participación de productores, empresas y del público que cada año asiste a Sago Fisur y a otras actividades del sector.

El representante de la oficina comercial de la Embajada de Nueva Zelanda en Chile, Gonzalo Riquelme, destacó este espacio de diálogo, señalando que permitió aunar experiencias en torno al rol que cumplen estas ferias y las distintas entidades vinculadas al mundo agrícola y lechero. “Pudimos realizar un intercambio de aprendizajes muy valioso en torno a lo que se desarrolla en ambos países, siendo una conversación muy enriquecedora para el trabajo de cada institución”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) y Aproleche Osorno, Marcos Winkler, agradeció la presencia de los representantes de Field Days Nueva Zelanda, destacando la oportunidad de conocer la experiencia de este importante evento que nuevamente se desarrolla en la provincia de Osorno. “Field Days constituye una gran oportunidad para que los productores conozcan tecnologías y procesos que contribuyan a mejorar y optimizar la producción láctea. Además, pudimos identificar oportunidades de mejora para eventos nacionales y transmitir la visión de los productores para que este tipo de encuentros sigan fortaleciéndose en el tiempo”, afirmó.

Field Days Latin America se desarrollará desde el 8 de abril en uno de los campos de Manuka Farms, en Puerto Octay, correspondiendo a la 13ª edición de este importante encuentro internacional de agronegocios, organizado por el Gobierno de Nueva Zelanda en Chile. Este año, el evento se enmarca en la temática Personas, Planeta y Progreso, consolidándose como la edición más ambiciosa desde su primera versión, reuniendo a productores, empresas, expertos y líderes del sector agropecuario de ocho países.