INIA anuncia sus directores regional 2026

La Dirección Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), publicó la nómina de autoridades regionales que asumen de forma inmediata en los territorios.

La Dirección Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), anunció los nuevos directores regionales que asumen de forma inmediata en sus 11 centros regionales, con la misión de continuar impulsando el desarrollo y la competitividad agropecuaria de cada territorio.

Tras la ratificación de Carlos Furche como Director Nacional, la institución vinculada al Ministerio de Agricultura nombró a María Teresa Pino Q. como Subdirectora Nacional de Investigación y Desarrollo (I+D) y a los nuevos directores regionales, ratificando a seis de ellos y manteniendo una plana nacional de profesionales con con trayectoria en INIA. Los directores regionales de INIA son:

Marjorie Allende C., Directora Regional de INIA Ururi (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta).

Francisco Meza A., Director Regional de INIA Intihuasi (Atacama y Coquimbo).

Victoria Muena Z., Directora Regional de INIA La Cruz (Valparaíso).

Cristina Vergara H., Directora Regional de INIA La Platina (Metropolitana).

Cristián Aguirre A., Director Regional de INIA Rayentué (O’Higgins).

Carmen Gloria Morales A., Directora Regional de INIA Raihuén (Maule).

Rodrigo Avilés R., Director Regional de INIA Quilamapu (Ñuble y Biobío).

Fernando Ortega K., Director Regional de INIA Carillanca (La Araucanía).

Nicolás Pizarro A., Director Regional de INIA Remehue (Los Ríos y Los Lagos).

Camila Rayes S., Director Regional de INIA Tamel Aike (Aysén).

Claudia McLeod B., Directora Regional de INIA Kampenaike (Magallanes).