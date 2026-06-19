SAG Los Lagos inicia temporada de inspección de bulbos de lilium

El Servicio proyecta superar las 250 mil cajas de bulbos de lilium esta temporada, incorporando a Brasil como nuevo mercado de destino.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) región de Los Lagos dio inicio a la temporada de inspección y certificación fitosanitaria de bulbos de lilium, proceso que permite verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los países de destino y respaldar la condición sanitaria de este material de propagación vegetal que se exporta en contra estación a diversos mercados.

Durante el año 2025 el Servicio certificó cerca de 230.000 cajas de bulbos de lilium, mientras que para la presente temporada se proyecta alcanzar cerca de 250.000 cajas. Los principales destinos de exportación corresponden a Países Bajos, Estados Unidos, Japón, Taiwán, Canadá, México, Australia, China, Vietnam, Colombia, Uruguay y Costa Rica, sumándose este año Brasil, este último país se convierte en un nuevo destino para este producto.

A nivel nacional, la región de Los Lagos constituye una de las principales zonas productoras de bulbos de lilium para exportación. Las favorables condiciones climáticas, el aislamiento geográfico y el alto estatus fitosanitario del territorio han permitido el desarrollo de un sector especializado en la producción de material de propagación vegetal destinado a mercados internacionales de alta exigencia.

En la región de Los Lagos, las plantaciones se ubican en las comunas de Puerto Octay y Puyehue, donde empresas exportadoras producen bulbos que posteriormente son comercializados en países de Europa, Asia, Oceanía y América. En este ámbito destacan Bulbos de Los Andes y Agrícola Mantos Verdes Ltda., las que en conjunto concentraron una superficie de 115 hectáreas plantadas durante 2025 en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, destinadas a la exportación durante la presente temporada.

El director regional del SAG Los Lagos, Francisco Briones, sostuvo que “la producción de bulbos de lilium representa una actividad altamente especializada y que demanda elevados estándares sanitarios. Como Servicio acompañamos todo el proceso productivo, desde la plantación hasta el despacho del producto al puerto de embarque, realizando inspecciones y análisis que permiten verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por cada país de destino”.

Los requisitos fitosanitarios son definidos por las autoridades de los países importadores, por lo que el SAG debe verificar, mediante inspecciones y análisis de laboratorio, la ausencia de las plagas que cada mercado establece como de importancia cuarentenaria. Entre ellas se encuentran virus, nematodos, ácaros y hongos, para lo cual se realizan inspecciones tanto durante el crecimiento activo de las plantas como a los bulbos cosechados, previo a su exportación.

“En este sentido, el trabajo del SAG se inicia incluso antes de la plantación. Durante el establecimiento y desarrollo del cultivo se efectúan inspecciones de virus, muestreos de suelo y de bulbos para descartar la presencia de ácaros y nematodos, además de colectar bulbos madres con el fin de detectar eventuales virosis en el material parental. Posteriormente, entre los meses de junio y septiembre, los bulbos son cosechados, procesados e inspeccionados antes de ser enviados a los distintos mercados”, enfatizó Briones.

Por su parte, el Seremi de Agricultura de la región de Los Lagos, Francisco Cárcamo destacó que “el inicio de una nueva temporada de certificación de bulbos de lilium confirma la capacidad de la región de Los Lagos para producir con altos estándares y competir en mercados internacionales exigentes. La incorporación de Brasil como nuevo destino comercial refleja la confianza en la calidad de nuestros productos y en el trabajo sanitario que realiza el SAG. Este trabajo conjunto entre productores, exportadores y servicios públicos permite seguir impulsando las exportaciones, generar oportunidades en los territorios y consolidar una agricultura competitiva que aporta al desarrollo de la región y del país”.