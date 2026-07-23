INIA Remehue constituye su Consejo Asesor Externo para trazar su hoja de ruta

Representantes del sector productivo, servicios públicos y la academia se reunieron en la primera sesión para acordar metas y estrategias que orienten el trabajo de INIA en materia de investigación y la transferencia tecnológica en la Región de Los Lagos.

Encabezado por el seremi de Agricultura de la Región de Los Lagos, Francisco Cárcamo, se realizó la primera sesión del Consejo Asesor Externo de INIA Remehue, instancia que reúne a actores del sector privado, servicios públicos y la academia para definir una hoja de ruta conjunta.

En esta instancia participan representantes del sector productivo de instituciones como Aproleche Osorno y Fedeleche, Nestlé Chile, el Consorcio Lechero, Sago A.G., Fedecarne, el Consejo Ovino Regional y la Asociación de Productores y Criadores de la raza Künko, además de representantes de INDAP, FIA, CORFO y la Universidad de Los Lagos.

Francisco Cárcamo, seremi de Agricultura de la Región de Los Lagos se refirió al rol que cumple y la importancia de este consejo: “Estamos muy contentos como Ministerio de Agricultura en la constitución del Consejo Asesor Externo del INIA, que hace extensión y transferencia tecnológica, como vinculación entre el sector público y el sector privado, que fija metas y estrategias para los cuatro años de trabajo”.

Enrique Vega, gerente Agropecuario de Nestlé Chile, resaltó el rol del sector privado en la mesa: “Para nosotros participar en Consejo Asesor Externo de INIA Remehue es realmente es un privilegio, donde nosotros podemos aportar desde nuestra experiencia, cómo poder articular cuáles son los principales desafíos en la agricultura y en la ganadería, y también proponiendo soluciones dentro de las áreas en las cuales nosotros creemos que el INIA puede ser un actor muy relevante y nosotros podemos actuar como un articulador de la cadena”.

Leonardo Russo, representante regional de Los Lagos de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), se refirió al aporte que puede hacer esta institución. “Muy contento de estar participando en esta instancia donde se da inicio al Comité Asesor Externo de INIA, y queremos aportar desde la innovación a poder encontrar los desafíos relevantes para la región y poder abordarlos”.

Alejandra Viedma, coordinadora de producción de leche del Consorcio Lechero, subrayó la importancia del trabajo conjunto con INIA. “Es un agrado estar hoy día con la invitación de uno de nuestros socios, INIA Remehue, para poder comentar dentro de lo que es el sector lácteo cuáles son nuestros desafíos y de qué manera se puede trabajar de manera conjunta”.

Félix Cancino, presidente del Consejo Ovino Regional y de la Asociación de Productores y Criadores de la raza Künko, agradeció el apoyo constante para el rubro ovino que ha brindado INIA y destacó la representación de la pequeña agricultura. “Valoro mucho la instancia donde la Agricultura Familiar Campesina es representada por nosotros y podemos generar alianzas con el mundo público y también privado que pertenece a este consejo”.

José Luis Vallarino, vicepresidente de Aproleche Osorno y director de Fedeleche, remarcó la relevancia de canalizar las necesidades productivas en temas de investigación y desarrollo. “Estar en este consejo es muy importante para el gremio, ser partícipe de esta mesa, poder aportar dando a conocer las necesidades que tienen nuestros productores y llevarlas al INIA donde podamos dirigir investigaciones. Eso es clave para poder fomentar nuestro rubro, así que estamos muy contentos, esperamos que sea un éxito este consejo y vamos con todo hacia adelante”.

Jaime Velázquez, representante de CORFO Los Lagos, se sumó a las felicitaciones por este paso dado por el INIA y destacó su importancia estratégica para el desarrollo sostenible del sector agroalimentario regional. “Estamos felices de participar en esta actividad que es súper relevante para poder delimitar cuáles son los desafíos de nuestra agricultura y ganadería regional y poner los acentos en términos del foco de convocatorias que pudiese tener el Comité de Desarrollo Productivo Regional para ir a atender este sector productivo y avanzar en sostenibilidad”.

Finalmente, Nicolás Pizarro, director de INIA Remehue, resumió el propósito del Consejo y su impacto en la gestión institucional. “Hemos recogido todos los comentarios de los representantes de los rubros más importantes de la Región de Los Lagos y esto nos permitirá establecer la hoja de ruta que seguiremos en los próximos años en nuestra administración”.

El Consejo Asesor Externo de INIA Remehue sostendrá sesiones periódicas para priorizar proyectos de investigación aplicada, transferencia tecnológica y apoyará la articulación de las principales cadenas productivas en la región.