Fedeleche analiza desafíos y proyecciones del sector en reunión gremial

El crecimiento de la recepción de leche y la recuperación del consumo contrastan con el aumento de las importaciones y la incertidumbre de la demanda, factores que desafían la estabilidad del mercado lácteo.

En su última reunión de directorio, celebrada vía remota, la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) presentó el balance del 11° Congreso Internacional y Exposición del Sector Lácteo, Chilelácteo 2026, al tiempo que se analizó la situación general del mercado, definiendo acciones para reducir la incertidumbre y anticipar eventuales impactos en los productores del país.

La reunión gremial contó con la asistencia del 100% de sus asociaciones regionales adheridas: Aproleche Centro, Aproleche Linares, Aproleche Ñuble, Aproleche Bío-Bío, Aproleche Araucanía, Saval, Aproleche Osorno y Agrollanquihue. Esta participación plena refleja un compromiso permanente con la actividad lechera nacional, consolidando la voz unida de los productores en torno a los desafíos y oportunidades del sector.

Chilelácteo 2026 concluye con éxito y consolida liderazgo

El Congreso Chilelácteo 2026, organizado por Fedeleche con la colaboración de ProChile, concluyó su undécima versión con un balance altamente positivo. El encuentro destacó por el aumento de inscripciones y el sólido respaldo de patrocinadores, auspiciadores y colaboradores, reflejo del dinamismo y atractivo que generó esta instancia sectorial.

En opinión de los directores gremiales, el congreso fue un éxito y cada versión supera a la anterior, consolidándose como un espacio indispensable de análisis y proyección de la lechería nacional. En este contexto, se valoró especialmente el nivel de los expositores, la calidad de las presentaciones y la organización general, reafirmando el papel de Chilelácteo como un evento referente gremial y técnico-comercial para el futuro de la actividad.

En la instancia, el presidente de Fedeleche, Marcos Winkler, valoró que el congreso se encuentra plenamente consolidado y abrió la reflexión sobre cómo seguir creciendo en el futuro. La undécima versión registró 634 inscritos, superando los 606 alcanzados en 2024, lo que confirma el creciente interés por esta instancia sectorial.

En redes sociales, se destacó el impacto fue notable: alto alcance en LinkedIn, numerosas reproducciones en Instagram y amplia cobertura en prensa especializada, generando además visibilidad relevante para la toda cadena láctea de nuestro país.

Actividades complementarias

Por primera vez, Chilelácteo incorporó el Concurso Nacional de Quesos, iniciativa apoyada por el Gobierno Regional de Los Lagos y coorganizada junto a Encuentro Quesos. La propuesta fue evaluada como un aporte significativo, al cumplir el objetivo de complementar el congreso e impulsar de manera integral al sector lácteo.

“El concurso tuvo una recepción muy positiva, tanto en medios como en instancias como ProChile. Pese a algunos ajustes propios de una primera versión, se concluyó que conviene repetirlo en futuras ediciones”, señaló el presidente de Fedeleche.

En concreto, el certamen permitió dar mayor visibilidad a la producción quesera nacional, fortalecer la vinculación con actores regionales y proyectar nuevas oportunidades de promoción para el sector.

En concreto, el primer Concurso Nacional de Quesos contó con más de 120 quesos provenientes de distintos territorios del país que compitieron por los principales reconocimientos. Tras dos jornadas de evaluación técnica y sensorial, el jurado otorgó 48 medallas, distribuidas en 5 Súper Oro, 15 Oro, 16 Plata y 12 Bronce, destacando la diversidad y el nivel alcanzado por la producción quesera nacional.

La Noche de Oro: un hito para la lechería chilena

Asimismo, en el marco de la Cena Oficial de Chilelácteo se incorporó este año un espacio especialmente relevante para el sector: La Noche de Oro. Esta premiación, organizada por Infortambo con el apoyo de Fedeleche y Chilelácteo, convocó a más de 5.000 personas y se transformó en una instancia para reconocer y celebrar a quienes hacen grande a la lechería nacional.

El proceso para elegir a los galardonados destacó por su alta participación. En una primera instancia se llevó a cabo una votación abierta por cada categoría, donde el público pudo elegir a sus candidatos favoritos. A partir de ese hito se definieron los ternados para cada una de las 15 categorías en competencia, de las cuales se desprendieron los ganadores definitivos.

Desde la mirada gremial, la incorporación de la Noche de Oro constituyó un espacio positivo que fortalece la identidad y el orgullo por la lechería nacional, toda vez que la premiación permitió distinguir el aporte de productores, empresas y asesores que impulsan el desarrollo del sector lácteo nacional, consolidando un espacio de encuentro y celebración de quienes hacen posible el crecimiento de la cadena en Chile y proyectar la actividad hacia el futuro.

Informe coyuntural del sector

En su última sesión de directorio, Fedeleche revisó la situación general del sector lácteo, la cual confirma un crecimiento sostenido de la recepción nacional de leche, con una tendencia alcista por tercer año consecutivo en torno al 4–5% anual. Este desempeño se enmarca en un contexto de variaciones al alza tanto en exportaciones como en importaciones, junto con cambios de mercado y decisiones de las plantas procesadoras.

Durante los primeros cinco meses de 2026, la disponibilidad aparente mostró una recuperación respecto de 2025, reflejada en un mayor procesamiento de leche fluida (+13,9%), leche en polvo (+6,7%) y queso (+5,9%), lo que sugiere una reactivación del consumo interno y/o una reorientación de volúmenes.

En cuanto a la recepción por planta, se destacaron incrementos relevantes en Colun (+8% enero-mayo), mientras que Nestlé (-2,1%) y Watt’s (-1,3%) registraron leves retrocesos. Se comentó que algunas industrias evidencian señales de inversión y crecimiento, aunque persisten mensajes contradictorios respecto de la captación de leche, situación que generó preocupación en la presidencia de Fedeleche.

En el ámbito externo, las exportaciones mantienen su dinamismo con envíos equivalentes a 206,8 millones de litros, un 13,1% más que el año anterior. Las importaciones, en tanto, alcanzaron 344,5 millones de litros, lo que representa un incremento de 15,8% frente a 2025, impulsadas principalmente por mayores compras de quesos.

En mayo de 2026, el precio promedio real al productor se situó en $464,71 por litro, cifra que refleja una disminución de 1,7% respecto del mismo período del año anterior, manteniendo la presión por sostener incentivos de pago a los productores.

Desafíos

Entre los principales desafíos se identifican el aumento de las importaciones de quesos que compiten con la producción nacional, las presiones laborales derivadas de la jornada de 40 horas y el riesgo asociado a brechas de comunicación entre plantas y productores. Por otra parte, las oportunidades se expresan en la recuperación del consumo interno, el crecimiento sostenido de las exportaciones lácteas y la consolidación de Chilelácteo como plataforma de difusión y comercialización.

En resumen, si bien la coyuntura muestra señales positivas en recepción y consumo, la simultánea alza de importaciones de quesos y la incertidumbre respecto del comportamiento de los principales compradores genera preocupación entre los productores. Ante ello, Fedeleche definió acciones inmediatas orientadas a reducir y anticipar impactos en sus asociados.

Las medidas acordadas incluyen reforzar el monitoreo mensual de estadísticas sectoriales, establecer un diálogo con los grandes compradores para clarificar sus planes de captación 2026–2027 y mantener vigilancia sobre las importaciones de quesos, entre otras.

En el ámbito gremial, se destacaron los nombramientos en la mesa directiva y se fijó una reunión presencial en Los Ángeles, los días 24 y 25 de agosto, que incluirá una cena de despedida y bienvenida a los nuevos directores.

Fuente: Unidad de Comunicaciones Fedeleche FG