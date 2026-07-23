XVIII Observatorio Lácteo proyecta expansión al cierre de 2026

Esta nueva versión del Observatorio de Fedeleche además incluyó consultas por las principales limitantes que a la fecha del estudio afectan negativamente la actividad de los productores lecheros en Chile.

La decimoctava versión del Observatorio Lácteo Nacional reunió a un panel de 80 informantes vinculados a la actividad lechera en distintos niveles —regional, central y nacional— con el objetivo de entregar estimaciones sobre las principales variables que marcan el devenir del rubro, particularmente en sus proyecciones anuales y coyuntura.

Esta XVIII edición incluye a productores lecheros, consultores, dirigentes y ejecutivos de asociaciones gremiales, autoridades y funcionarios del Ministerio de Agricultura, ejecutivos de la industria láctea, de la banca, empresas de servicios y académicos. Se consultó al panel en dos Rondas, etapas cumplidas durante los meses de abril y mayo de 2026.

Las entrevistas consultaron por las estimaciones de ocho variables previamente establecidas: (1) Evolución anual de las existencias de ganado bovino; (2) de las vacas lecheras; (3) del número total de productores y la variación relativa anual (2026/2025); (4) del precio promedio real de la leche al productor; (5) de la recepción industrial; (6) del consumo per cápita, y del valor de (7) importaciones y (8) exportaciones lácteas.

RESULTADOS

Las estimaciones finales del panel apuntan que a diciembre de 2026 existirían en el país 2,90 millones de cabezas bovinas y 412 mil vacas lecheras. Los RIC (Rango Inter Cuartílico) asociados a estos valores son 2,85/2,95 millones y 408/415 mil cabezas, respectivamente.

Por otra parte, una nueva estimación del número de productores que abastecen a la Industria Láctea Mayor y Queserías formales, sugiere un total de 2.400 a diciembre de 2026 (Mediana), con un RIC de 2.350/2.430 productores.

Respecto de las demás variables consultadas, sus estimaciones finales (segunda Ronda) se expresan como variación porcentual anual 2026/2025.

Se concluyó que el precio promedio real pagado al productor podría ser este año un 3% inferior a 2025 (RIC de -3 a -2); la recepción industrial de leche anotaría un incremento de 3% (RIC 2 a 4); el consumo unitario aparente de lácteos sería un 1% inferior al del año precedente (RIC -2 a 0); el valor anual de las exportaciones lácteas podría crecer un 10% (RIC 8 a 15) y el de nuestras importaciones registrarían un aumento anual de 5% (RIC 3 a 8).

AMENAZAS PARA EL RUBRO

Este Observatorio nuevamente buscó identificar y actualizar la importancia de los principales factores limitantes para los productores lecheros en este primer semestre, pudiendo cada panelista mencionar, a su juicio y espontáneamente, los dos más relevantes.

Una mayoría de 40,0% señaló como el más relevante a la Mano de Obra, tanto por las dificultades para encontrar trabajadores como por su calificación y/o disposición necesaria para las tareas de la ordeña. Obviamente, todo con una gran incidencia en los costos asociados a este factor.

En segundo lugar, aparecen factores asociados a las Normativas bajo las cuales se desenvuelve el sector primario de producción de leche bovina. Se incluyen las normativas Laborales, mencionadas por el 31,2% de los panelistas y también las Medioambientales y Sanitarias, con el 25,0%. Ambas en una etapa creciente de mayores exigencias, mayoritariamente desde los organismos del Estado, pero también desde la industria.

También la Inseguridad y Delincuencia Rural obtuvo un significativo 26,3% de las menciones. Particularmente, este último factor es el problema limitante que continúa con fuerza este segundo semestre, con sus derivaciones de mayores costos de protección en los predios y la incertidumbre generalizada en productores, familias y trabajadores.

El alza de precio de los insumos se ubicó en quinto lugar con un 22,5%, siguiéndole la Sucesión Generacional, con 16,2%.

Le siguen en orden de importancia las menciones de la incertidumbre sobre las Expectativas Políticas (12,5%) y las Económicas (8,8%), seguidas por el Ataque de Perros Asilvestrados (6,3%).

Una menor frecuencia registraron los factores relacionados con la Incertidumbre de los Mercados y Precio pagado al Productor (5,0%), Incertidumbre Climática (3,7%) y Costo y Acceso al Crédito (2,5%).

“El resultado indica que la oferta y calidad de mano de obra, las normativas laborales, medioambientales y sanitarias, alza del precio de los insumos y la delincuencia e inseguridad rural concentran la mayoría de las opiniones”, comentó la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche).

CONCLUSIÓN GREMIAL

“El sector lácteo entraría en su tercer año de expansión, pero en un escenario con márgenes más estrechos para el productor (más volumen, precio estancado, más costo de insumos) y con la ventaja competitiva concentrada en el segmento exportador/industrial. Las amenazas más relevantes —mano de obra, normativa y seguridad rural— apuntan a una presión de costos operativos más que a un riesgo de contracción de la demanda”, concluyó Fedeleche.