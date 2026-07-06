Chilehuevos aprueba fondo de hasta $1.000 millones para productores afectados por influenza aviar.

La iniciativa, presentada en la Asamblea Anual del gremio, cubrirá los costos de sacrificio, entierro, limpieza y desinfección en los planteles de productores asociados que registren focos de la enfermedad.

La Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile (Chilehuevos) aprobó en su Asamblea Anual la creación de un fondo especial destinado a apoyar a sus asociados cuyos planteles se vean afectados por focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP).

El fondo, que parte con un aporte inicial de $335 millones provenientes de la reasignación de gastos gremiales, tiene como meta alcanzar los UF 25.000 —cerca de $1.000 millones— en un plazo de tres años. Su financiamiento se completará con recursos que anualmente determinará la Asociación en su presupuesto.

Los fondos se destinarán exclusivamente a financiar los gastos de Sacrificio, Entierro, Limpieza y Desinfección (SELD) de los planteles afectados, quedando a cargo de cada asociado cubrir las pérdidas asociadas a las aves y su producción, las que deberán ser cubiertas por los seguros disponibles en el mercado o con financiamiento propio de cada empresa.

“Este fondo nace de la experiencia acumulada por el sector en los últimos brotes. Como gremio, entendimos que necesitábamos una herramienta ágil que permita a nuestros asociados afrontar rápidamente las labores de contención de un eventual foco, por el bien de todo el sector avícola nacional”, señaló Patricio Kurte, gerente general de Chilehuevos.

Según el esquema de funcionamiento establecido, si la presencia de un foco de la enfermedad requiere el sacrificio de aves, el socio perjudicado obtendrá una indemnización proporcional al número de ejemplares eliminados. Dicho monto se determinará considerando la contribución histórica del productor al fondo, aplicada a un coeficiente de pago que se incrementará conforme se consolide el capital acumulado. Cabe destacar que esta compensación se aplicará exclusivamente a las instalaciones impactadas, tomando como referencia la población avícola total que el asociado poseía previo a la detección del brote.

Según el esquema definido, si un brote obliga al sacrificio de aves, el socio afectado recibirá una indemnización proporcional al número de ejemplares eliminados. El monto se calculará en función de su aporte histórico al fondo y de un coeficiente de pago que aumentará a medida que crezca el capital acumulado. La compensación se aplicará solo a las instalaciones comprometidas, considerando la dotación total previa al brote.

Para acceder al fondo, los asociados deberán tener una antigüedad mínima de nueve meses en la Asociación y sus cuotas al día.

La creación de este fondo se suma a los instrumentos ya existentes, como el seguro estatal para productores de menor tamaño (hasta 20 mil aves) y el seguro privado, generado por Chilehuevos, con que cuentan varios de los productores de huevos de mayor escala, robusteciendo la red de protección financiera del sector frente a futuros episodios sanitarios.