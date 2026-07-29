SAG Los Lagos conmemora aniversario destacando respuesta a la Influenza Aviar

En su 59° aniversario institucional, el SAG Los Lagos destacó la labor de sus equipos frente a la emergencia por Influenza Aviar, con más de 100 denuncias atendidas, 13 focos confirmados y una intensa vigilancia sanitaria en toda la región, incluyendo zonas de difícil acceso.

En el marco de la conmemoración del 59° aniversario institucional, el Director Regional del SAG Los Lagos, Francisco Briones, destacó el trabajo desarrollado por los funcionarios y funcionarias durante una de las principales contingencias sanitarias enfrentadas este año, la emergencia por Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), que ha demandado un intenso despliegue operativo en toda la región.

“Este año, en la región, hemos atendido más de 100 denuncias por sospecha de Influenza Aviar. Este trabajo ha permitido responder oportunamente a casos registrados tanto en aves silvestres como en sistemas productivos. Muchas de estas denuncias se localizaron en sectores de difícil acceso, especialmente en el conjunto de islas del Archipiélago de Chiloé, donde las condiciones de conectividad y transporte marítimo representaron un desafío adicional para las labores de vigilancia y control”, destacó Briones.

“El trabajo de vigilancia sanitaria en terreno ha permitido confirmar 13 focos de Influenza Aviar, tres en sistemas productivos de traspatio y diez en aves silvestres. A la fecha, la región de Los Lagos es la tercera del país con mayor número de denuncias atendidas y concentra la mayor cantidad de focos detectados en aves silvestres a nivel nacional”, precisó Briones.

En ese sentido, la autoridad regional indicó que “como Servicio estamos cumpliendo 59 años de trayectoria y no hay mejor forma de conmemorar este aniversario que reconociendo el trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias. Detrás de cada denuncia atendida, cada fiscalización, cada inspección y cada emergencia enfrentada existe un equipo comprometido que actúa con profesionalismo, rigor técnico y una profunda vocación de servicio. La respuesta desplegada frente a la Influenza Aviar durante este año es una muestra concreta de ese compromiso con la comunidad y con la protección del patrimonio sanitario de nuestro país”, sostuvo.

Entorno y desafíos

La autoridad regional aprovechó también de recordar algunos de los principales hitos que han marcado la historia sanitaria de Chile, como la declaración del país libre de fiebre aftosa en 1981, la erradicación de la mosca de la fruta en 1995 y la eliminación de la peste porcina clásica en 1999. Asimismo, destacó que en los últimos años el SAG ha debido enfrentar nuevos desafíos sanitarios, entre ellos la Anemia Infecciosa Equina, la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad y la emergencia por el nematodo de la frutilla, reafirmando la capacidad técnica y el compromiso institucional para proteger el patrimonio fito y zoosanitario del país.

“En un contexto marcado por nuevas amenazas sanitarias, el cambio climático y el aumento del comercio internacional, es relevante contar con una institución preparada para responder con rapidez, coordinación y solidez técnica”, finalizó Briones.