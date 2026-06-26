Avanza trabajo conjunto con actores del sector para impulsar el Día Nacional de la Papa en Chile

Eduardo Parada, presidente de la Comisión de Innovación del Consejo Regional de Los Lagos, se reunió con representantes de INIA, ACHIPA y la Universidad de Los Lagos.

Con el objetivo de fortalecer la investigación, innovación y reconocimiento de la papa como uno de los principales patrimonios agrícolas de Chile, el consejero regional y presidente de la Comisión de Innovación del Consejo Regional de Los Lagos, Eduardo Parada, sostuvo una reunión de trabajo junto al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), la Asociación Chilena de la Papa (ACHIPA), la Universidad de Los Lagos y el Departamento de Innovación Regional del Gobierno Regional, como una primera aproximación para avanzar en este anhelo no solo para el sector agropecuario.

Esta iniciativa sustenta en la biodiversidad y calidad de la papa. En Chile es estima que hay más de 300 genotipos distintos de papas nativas originarias de Chiloé, que en su mayoría poseen 3 a 4 veces más antioxidantes que las papas comerciales, variedades de pulpa púrpura que pueden superar en más de 3 mil veces el contenido de antocianinas de las papas de pulpa blanca, que tiene un contenido de materia seca entre el 25% y 30% haciendo un aporte energético un 20% superior al de las variedades mejoradas que circulan comercialmente. Los suelos volcánicos y el clima de alta humedad son factores que pueden determinar el contenido de nutrientes y precursores de sabor, entre otros.

En la instancia se abordaron iniciativas orientadas a otorgar mayor valor al rubro, entre ellas el avance hacia una denominación de origen para la papa chilota y la promoción del Día Nacional de la Papa, propuestas que buscan relevar la importancia histórica, productiva y cultural de este alimento para la región y el país.

El presidente de la Comisión de Innovación del Consejo Regional, Eduardo Parada, indicó que la reunión permitió definir acciones concretas para avanzar en estos desafíos. “Hoy tuvimos una reunión con ACHIPA y distintos actores que forman parte de esta cruzada que hemos asumido con mucho compromiso. Conversamos especialmente sobre el sello de origen de la papa chilota, porque creemos que existe una deuda con este tubérculo que forma parte de la historia de nuestra región. Lo más importante es que establecimos pasos concretos para seguir avanzando y materializar estas iniciativas”, señaló.

La presidenta de la Asociación Chilena de la Papa e investigadora de INIA Remehue, Ivette Acuña, destacó la importancia de priorizar acciones que permitan visibilizar el cultivo. “Analizamos los temas más relevantes para poner en valor la papa, entre ellos la denominación de origen y la posibilidad de instaurar un Día Nacional de la Papa, con el fin de destacar su importancia no solo en nuestra región, sino también a nivel nacional. Además, seguimos incorporando a actores clave de toda la cadena productiva, como la Universidad de Los Lagos, para fortalecer el desarrollo tecnológico del cultivo”, expresó.

Por su parte, el director regional de INIA Remehue, Nicolás Pizarro, valoró el trabajo conjunto entre las instituciones. “Para nosotros es muy importante participar en estas instancias, llevamos más de 40 años desarrollando investigación e innovación en el rubro de la papa y nuestro propósito no es sólo generar conocimiento, sino entregar soluciones que respondan a las necesidades del territorio. Iniciativas como la denominación de origen y el Día Nacional de la Papa representan un paso muy relevante y queremos seguir apoyando este proceso junto a nuestros investigadores y a ACHIPA”, indicó.

El investigador de INIA Remehue, Manuel Muñoz, especialista en mejoramiento genético, explicó que durante la reunión se presentaron antecedentes técnicos que respaldan la futura postulación del sello de origen. “Fue una reunión muy provechosa, donde presentamos información recopilada para sustentar una eventual solicitud de denominación de origen. Agradecemos a la Comisión de Innovación por abrir este espacio de diálogo y por considerar los acuerdos que permitirán fortalecer el rubro”, afirmó.

Desde el ámbito académico, el director de ACHIPA y profesor de Agronomía de la Universidad de Los Lagos, Julio Kalazich, enfatizó la trascendencia de avanzar en el reconocimiento oficial del cultivo. “La papa es el segundo alimento en importancia para Chile y el tercero a nivel mundial, nuestro país es el centro de origen de la papa chilota, que hoy se cultiva en gran parte del mundo. Contar con un Día Nacional permitirá relevar este patrimonio, fomentar su consumo y contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores. Hemos avanzado significativamente y ahora corresponde seguir sumando apoyos en el ámbito político para concretar esta iniciativa”, concluyó.