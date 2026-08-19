Producción nacional de leche aumenta en 49,1 millones de litros durante el primer semestre

En el periodo, las regiones con un mayor volumen de producción anotaron un resultado al alza, mientras en el resto del país lechero se apreció un comportamiento mixto.

De acuerdo con los antecedentes elaborados por la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) en base a los datos publicados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), la producción de leche cruda en origen creció un 4,6% de enero a junio de 2026 en comparación con igual periodo del año anterior, alcanzando un total 1.125,3 millones de litros.

Lo anterior, supone un avance interanual de la producción nacional de 49,1 millones de litros.

En el primer semestre del año, las regiones con un mayor volumen de producción, Los Lagos y Los Ríos, representaron un 83,3 por ciento de lo que recepcionó la industria láctea mayor, zonas que anotaron un resultado al alza. En el resto del país lechero se apreció un comportamiento mixto.

Desempeño regional

Zona Sur

La producción de leche en la región de Los Lagos presentó a junio de 2026 un aumento de 1,4% en relación con el año anterior, acumulando un alza anual de 6,6 millones de litros, al pasar de 483,50 a 490,11 millones de litros. La región de Los Lagos se mantiene como la principal zona lechera al concentrar un 43,6% de la producción nacional.

En Los Ríos, el desempeño de la producción lechera también fue positivo. En el primer semestre del año, la región registró un ascenso de 9,1% en relación con el año anterior, lo que supone un alza de 37,2 millones de litros, valor que equivale subir de 409,26 a 446,51 millones de litros. A nivel país, Los Ríos aportó el 39,7% de la producción nacional de leche cruda.

La producción de leche cruda en la región de La Araucanía finalizó el primer semestre de 2026 con una variación alza del 8,5% frente al año anterior, lo que se traduce en un aumento de 2,7 millones de litros, subiendo de 32,87 a 35,66 millones de litros, volumen que a su vez aporta un 3,2% a la producción total del país.

Centro – Sur

En las regiones de Bio-Bio y Ñuble se apreció un resultado mixto.

La producción de leche en Bio-Bio cerró con una caída de 10,3 por ciento, equivalente 5,6 mil litros menos, pasando de 55,00 a 49,32 millones de litros.

Por su parte, la producción de leche en Ñuble concluyó a junio de 2026 con una variación de 29,2%, con un aumento de 3,6 millones de litros, pasando de 12,44 a 16,08 millones de litros.

En términos de su participación a nivel nacional, la producción de leche de Bio-Bio supone un 4,4 por ciento, en tanto Ñuble un 1,4%.

Zona Central

En la zona central del país, la producción de leche cruda cerró con un desempeño mixto durante el primer semestre de 2026.

De norte a sur, la producción de leche en la región de Valparaíso anotó un avance de 7,9% frente a 2025, equivalente a un incremento de 3,5 millones de litros, pasando de 44,95 a 48,50 millones de litros. Este último valor supone el 4,3% de la producción nacional.

Por su parte, la región Metropolitana presentó en junio un aumento de 1,3 por ciento, que supone 376 mil litros más que al año anterior, pasando de 29,24 a 29,62 millones de litros. Así, la producción de leche de la RM representó el 2,6% a nivel nacional.

La producción de leche en la región de O´Higgins registró un alza de 11,7%, equivalente a un aumento de 833 mil litros, de 7,53 a 8,41 mil litros, valor que supone mantener una participación de un 0,7% a nivel nacional.

En la región de El Maule la producción de leche cruda concluyó con un descenso de 7,8 por ciento, con 64 mil litros menos que el año previo, pasando de 0,82 a 0,76 mil litros, lo que representa un 0,1% dentro del país.

¿Qué pasó en junio?

Según los datos recopilados por Fedeleche en base a información de ODEPA, la producción nacional de leche cruda presentó un aumento de 7,3% en el sexto mes de 2026 respecto al mismo de 2025, con un aumento de 1,7 millones de litros, alcanzando los 156,48 millones de litros. Este resultado refleja un escenario mixto.

Zona Sur

Los Lagos: Aumento del 3,0%, al pasar de 58,09 a 59,85 millones de litros, lo que supone 1,7 millones de litros adicionales.

Los Ríos: Alza del 13,6%, pasando de 55,26 a 66,22 millones de litros, equivalente a un aumento de 7,9 millones de litros.

La Araucanía: Presentó una variación del 6,3%, con un alza de 4,89 a 5,20 millones de litros , equivalente a 308 mil litros.

Centro-Sur

En esta zona se observará un desempeño mixto:

Biobío bajó un 3,7%, pasando de 8,99 a 8,66 millones de litros, con un diferencial menor de 332 mil litros.

Ñuble subió un 9,1% de 2,04 a 2,23 millones de litros, lo que representó un aumento de 185 mil litros.

Zona Central

La producción también registró variaciones mixtas:

Valparaíso: Crecimiento del 7,8%, pasando de 7,26 a 7,82 millones de litros, equivalente a 562 mil litros adicionalmente al año anterior.

Metropolitana: Alza del 4,7%, de 4,72 a 4,94 millones de litros, lo que representa un aumento de 220 mil litros al mismo mes del 2025.

O’Higgins: Sube un 1,2%, con una producción de 1,30 a 1,31 mil litros, con un diferencial de 15 mil litros.

El Maule: Sube del 3,0%, alcanzando 4 mil litros, representando 222 mil litros menos que en 2025.

Conclusiones generales

El sector lechero cerró el primer semestre de 2026 ratificando el pulso expansivo que viene arrastrando en los últimos doce meses. Sin embargo, el incremento sostenido de los costos continúa ejerciendo presión a la producción interna en un escenario marcado por la alta volatilidad de los mercados.

Fuente: Fedeleche / Odepa