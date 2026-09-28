Expertos analizan impacto de perros en sistemas productivos de Los Lagos

La actividad organizada por INIA Remehue reunió en Puerto Montt a productores, investigadores y autoridades para conocer experiencias y herramientas innovadoras destinadas a proteger al ganado ovino y la fauna silvestre frente al impacto de perros en la Región de Los Lagos.

Productores, investigadores y autoridades se reunieron en Puerto Montt en un seminario organizado por INIA, con el apoyo de la Seremi de Agricultura y FIA, y la colaboración de IICA, la Municipalidad de Puerto Montt y el Consejo Regional Ovino, donde se presentaron experiencias nacionales e internacionales y herramientas disuasivas para proteger al rebaño ovino y la fauna silvestre.

Con el objetivo de abordar uno de los problemas que más afecta a la ganadería ovina y en especial de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) y a la biodiversidad regional, se realizó el seminario “Tecnologías y estrategias innovadoras para mitigar el impacto de perros en los sistemas naturales y productivos en la región de Los Lagos”, en la ciudad de Puerto Montt.

La actividad fue organizada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), a través de INIA Remehue, con el apoyo de la Seremi de Agricultura de Los Lagos y de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), además de la colaboración del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Municipalidad de Puerto Montt y el Consejo Regional Ovino.

El Seremi de Agricultura, Francisco Cárcamo, junto con valorar la realización de este seminario que aúna esfuerzos del mundo privado y de las instituciones públicas, afirmó que “el ataque de perros es un problema muy grave, que afecta de manera fuerte a la Región de Los Lagos -la segunda con mayor cantidad de ovinos en Chile- y, en particular, a la Agricultura Familiar Campesina productora de corderos, generando graves daños económicos, la disminución de la masa ovina y afectando también a la fauna silvestre”.

En la ocasión, el diputado Mauro González planteó que la solución pasa por las tecnologías propuestas en este seminario organizado por el INIA, pero también por mejorar la legislación vigente y se mostró disponible a colaborar.

El director regional de INIA Remehue Nicolás Pizarro explicó que el objetivo de este seminario fue presentar las soluciones técnicas que hay disponibles para este problema como la inversión en infraestructura de galpones, corrales nocturnos, así como la incorporación de animales disuasores entre ellos burros y perros protectores, así como el uso de collares y sensores, entre otras medidas.

El representante regional de FIA Leonardo Russo destacó el aporte de INIA al organizar esta actividad y valoró la asistencia de parlamentarios y autoridades regionales y sectoriales a esta jornada que buscó aportar soluciones tecnológicas e innovadoras.

Experiencia uruguaya abrió la jornada

La ronda de exposiciones comenzó con Pablo Perdomo, presidente de Cooperativas Agrarias Federadas de Uruguay, quien presentó cómo la organización colectiva y el cooperativismo de los ganaderos de ese país han permitido enfrentar problemáticas productivas comunes, entre ellas la protección del rebaño ovino.

Luego expuso Félix Cancino, productor ovino y presidente del Consejo Ovino de la Región de Los Lagos, quien abordó el impacto de los ataques en los predios y la vulnerabilidad del sistema productivo, con énfasis en la AFC regional.

A continuación, la médico veterinario e investigadora de INIA Remehue, María José Gajardo, analizó las dimensiones del impacto del ataque del perro en la región, la eficacia del perro como depredador, el daño sobre los animales y las características de la población canina en la zona ovina.

El médico veterinario y consejero regional de Los Lagos, Javier Cabello, se refirió a las consecuencias del perro asilvestrado sobre la fauna silvestre y los espacios naturales. Luego, el investigador extensionista de INIA Remehue, Josué Martínez, moderó un conversatorio en el que los asistentes plantearon dudas al panel y compartieron casos de ataques y experiencias de manejo en el territorio.

Nuevas tecnologías disuasivas

En la jornada de la tarde, el investigador de INIA Remehue, Rodrigo de la Barra, expuso sobre las bases biológicas del comportamiento depredativo del perro y su manejo para reducir las conductas agresivas.

Por su parte, Marcelo Quezada, investigador de INIA Rayentué, detalló alternativas de uso predial, como los animales custodios (perros pastores, llamas o burros), los cercos eléctricos y los drones.

Finalmente, Francisco Canto, investigador de INIA Carillanca, dio a conocer nuevas herramientas tecnológicas como los collares disuasivos, sensores de acelerómetro y proximidad y los sistemas de monitoreo fisiológico.

El seminario cerró con un conversatorio del panel de expositores, en el que se discutió la aplicación y los costos de las tecnologías presentadas y experiencias de organización cooperativa en distintos territorios.