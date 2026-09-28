Cooperativas del Sur analizarán su futuro y aporte al desarrollo económico del país

Con el objetivo de abordar los cambios que están marcando el entorno empresarial y el escenario nacional, Cooperativas del Sur realizará su XVIII Seminario, bajo el tema “Desafíos de futuro: Empresa y País desde el Sur de Chile”.

La actividad se desarrollará el próximo viernes 9 de octubre, desde las 08:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad de Los Lagos, reuniendo a representantes del ámbito empresarial y académico, para analizar materias relacionadas con la gestión de las organizaciones y el rumbo económico y social del país.

Es así como el programa contempla la participación de Gonzalo Jiménez, académico de la Universidad Católica de Chile y presidente de Proteus, quien presentará la exposición “Gobernanza, liderazgo e innovación: el impacto de las cooperativas y empresas familiares”, charla que estará centrada en los factores que inciden en la conducción de este tipo de entidades, considerando aspectos como la toma de decisiones, la continuidad y la capacidad de adaptación frente a nuevos escenarios.

Luego, será el turno de Óscar Landerretche, economista y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien dictará la charla “Desde el Sur: Los Dilemas de la Estrategia de Desarrollo en Chile”. En ella abordará las principales definiciones y tensiones que enfrenta Chile en materias económicas y sociales, junto con los factores que pueden incidir en su desarrollo durante los próximos años.

De esta manera, la jornada se suma a las actividades impulsadas por Cooperativas del Sur, Asociación Gremial integrada por cooperativas de distintos sectores productivos, como parte de su trabajo orientado a generar espacios de encuentro y conversación, en torno a temas de interés para sus asociados y para el territorio.

Finalmente, María José Rosas, jefa de Operaciones y Alianzas de Cooperativas del Sur, hizo una invitación a participar y sostuvo que “este seminario surge a partir de desafíos que hemos visto presentes en las cooperativas y empresas familiares del sur de Chile, respecto a cómo nos estamos preparando para los cambios que vienen, desde el gobierno de las organizaciones y el relevo generacional, hasta el escenario que enfrenta el país. Tener a Gonzalo Jiménez y a Óscar Landerretche nos permite mirar estos temas desde distintas perspectivas y, sobre todo, llevarnos ideas y herramientas que nos ayuden a enfrentar de mejor manera los desafíos del futuro. Por eso, la invitación es a ser parte de este espacio, conversar y plantear sus inquietudes”.

Para ser parte de esta jornada, pueden inscribirse a través del Instagram de Cooperativas del Sur.