INIA Remehue capacita a docentes en elaboración de quesos de corta maduración

La jornada se realizó en la Planta de Innovación Agroalimentaria de INIA Remehue, en Osorno, y reunió a representantes de liceos técnico-profesionales de las regiones de Los Lagos y Los Ríos.

Especialistas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), con el apoyo de la Red Futuro Técnico, realizaron el taller “Elaboración de quesos suaves de corta maduración”, actividad dirigida a docentes y directivos de establecimientos de educación media técnico-profesional de las regiones de Los Lagos y Los Ríos.

La actividad se inició con una introducción a cargo de Ignacio Subiabre, ingeniero en alimentos e investigador de INIA Remehue, quien expuso sobre las características de los quesos suaves, las etapas del proceso de elaboración y las buenas prácticas de manufactura asociadas.

Posteriormente, los y las asistentes participaron en una actividad práctica guiada por Paulina Ulloa, ingeniero en alimentos y ayudante de investigación de INIA Remehue, junto al equipo de alimentos del instituto, que incluyó la preparación de la leche, la incorporación de insumos, la coagulación y el corte de la cuajada. La jornada continuó con el trabajo de desuerado, moldeado y prensado, para finalizar con recomendaciones técnicas sobre salado, conservación y maduración de los quesos elaborados.

La actividad concluyó con la entrega de diplomas a cada uno de los participantes y una reunión de cierre con los integrantes del Grupo de Extensión Tecnológica (GET) Educacional, instancia que permitió proyectar futuras colaboraciones entre INIA y los establecimientos de educación técnico-profesional de la zona.

Josué Martínez Lagos, investigador, extensionista de INIA y coordinador de la actividad, dijo que “con este tipo de instancias, INIA Remehue y la Red Futuro Técnico reafirman su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de los profesores y estudiantes de la región, acercando el conocimiento científico-tecnológico del instituto a la formación técnico-profesional”.

Añadió que “este tipo de talleres teórico-prácticos de elaboración de productos lácteos está disponible para replicarse a pedido de agricultores, centros de formación técnica, universidades y otros liceos”.