Importaciones totales de leche equivalente acumulan un alza de 4,1% a agosto

Las importaciones de lácteos acumulan un alza de 4,1% a agosto de 2026, impulsadas por una mayor participación del queso y una fuerte caída de la leche en polvo, especialmente de LPE.

Las compras de productos lácteos en el extranjero sumaron 527,2 millones de litros equivalentes, con una recomposición que sigue fuerte hacia queso y en contra de la leche en polvo, especialmente LPE, cuyo desplome es el dato más significativo del reporte de agosto.

La Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) informa que entre enero y agosto de 2026, las importaciones totales de leche, medidas en litros equivalente- totalizaron 527,2 millones de litros, lo que representa un aumento de 4,1% respecto al mismo período del año anterior.

Según se desprende del informe de Seguimiento de Importaciones del gremio lechero, las compras de productos lácteos en el extranjero continúan evidenciando un alza respecto de 2025, aunque se mantienen por debajo del máximo del periodo analizado (674,2 millones de litros en 2021).

Importación por categoría

El queso gouda es el producto más dinámico del porfolio, con fuerte presencia de Alemania (44,5%), Argentina (39,7%) y Países Bajos (13,8%). Al mes de agosto, la importación de queso gouda registró un crecimiento de 7,0% comparado con el año anterior, sumando 14.944,8 toneladas.

Mientras los valores internacionales del cheddar en Oceanía y GDT caen de manera importante desde junio, el precio de importación del Gouda en Chile se mantiene e incluso aumenta. Durante agosto, el precio de importación supera los US$ 4.300 por tonelada.

El reporte subraya que, dentro de las principales categorías, se registró una marcada caída en las importaciones de Leche en Polvo Entera (LPE), que retrocedieron un 77,7% hasta totalizar 391,8 toneladas. El abastecimiento provino mayoritariamente de Argentina (51,8%), seguido por Uruguay (44,0%).

El precio de importación de LPE muestra una alta volatilidad durante 2026. Mientras las referencias internacionales de Oceanía y GDT fluctúan principalmente entre US$ 3.450 y US$ 3.800 por tonelada, el precio de importación nacional supera ampliamente esos niveles entre abril y agosto.

Destaca especialmente julio, cuando el precio de importación alcanza cerca de US$ 5.400 por tonelada, ubicándose muy por encima de los valores internacionales. Posteriormente retrocede en agosto, pero continúa por sobre las referencias externas.

La importación de Leche en Polvo Descremada (LPD) se redujo 20,7%, totalizando 4.085,3 toneladas en el período. En cuanto a su origen, Estados Unidos se consolidó como el principal proveedor, con una participación de 64,9% del total. El resto del mercado se distribuyó entre Argentina (10,8%) y Francia (8,4%). El precio promedio muestra un salto en julio (US$3.950/ton) muy por sobre Oceanía/GDT (US$3.200).

La LPD presenta la brecha más amplia durante el segundo semestre. Entre enero y junio los precios de importación siguen de cerca las referencias internacionales. Sin embargo, desde julio se observa una fuerte divergencia.

En agosto el precio de importación bordea los US$ 4.200 por tonelada, mientras que los indicadores de Oceanía y GDT se ubican alrededor de US$ 3.300 a US$ 3.400 por tonelada.

A partir de los gráficos de precios se observa un comportamiento dispar entre categorías, aunque con una característica común: los precios de importación se ubican sobre las referencias internacionales en varios momentos del año.

Precio a Productor

El informe constata también que el precio a productor nominal promedio de enero a julio de 2026 se ubicó en $ 464,95 por litro. En paralelo, los índices de precios al consumidor de los lácteos evidenciaron comportamiento mixto en el mes de agosto.

En este contexto, las importaciones ejercen una creciente presión sobre la producción nacional, particularmente en el segmento de quesos y su monitoreo permanente en el mercado internacional busca entregar a los productores información relevante para comprender la dinámica láctea global y su impacto económico en el ámbito nacional.

Los precios de importación de productos lácteos continúan mostrando niveles superiores a las referencias internacionales durante 2026. La brecha resulta particularmente evidente en leche en polvo entera y descremada, donde los valores de internación en Chile se mantienen elevados pese a la estabilización observada en los mercados internacionales.

Fuente: FEDELECHE con información de Odepa