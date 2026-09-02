Fedeleche reconoce a directores salientes por su aporte gremial

La Federación Nacional de Productores de Leche rindió homenaje a sus directores salientes, valorando su trayectoria y compromiso permanente con el desarrollo de la lechería en más de dos décadas de trabajo.

En un excelente ambiente de camaradería entre las asociaciones regionales asociadas, la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) realizó en Los Ángeles una emotiva cena de reconocimiento a sus directores salientes, valorando la entrega, su compromiso y liderazgo que han marcado más de una década de actividad gremial en favor de la lechería en Chile.

Durante la ceremonia, celebrada en un reconocido restaurante de la capital provincial de Bio-Bio, se destacó la labor de dirigentes: Jorge Guzmán y Juan Pablo Aruta (Aproleche Bio Bio); Guillermo Petermann (Aproleche Ñuble), y Rodrigo Lavín (Agrollanquihue), quienes, dentro de la trayectoria del gremio, han sido protagonistas de la consolidación de Fedeleche como voz representativa de los productores nacionales.

En el encuentro, se puso en relieve su participación en momentos históricos como en la negociación, actualización y modificación de acuerdos comerciales, y la aplicación de salvaguardias como herramienta de protección frente a escenarios de competencia desleal o distorsiones de mercado participando en procesos que anteceden a los actuales mecanismos de conciliación. Además, han colaborado en materias de sustentabilidad, sanidad animal y elaboración de normativas junto al sector público, consolidando la presencia de la leche nacional y reforzando la defensa de la producción nacional y la estabilidad del sector lácteo.

El presidente de Fedeleche, Marcos Winkler, agregó que a nivel institucional otro de los grandes aportes de los directores salientes ha sido creer y mantener la unidad gremial, condición indispensable para enfrentar los diversos retos del sector lechero nacional. “Gracias a su visión, compromiso y liderazgo, logramos sostener la cohesión necesaria y fortalecer la voz de los productores en todo el país”, señaló.

Desde Fedeleche se reconoce que el trabajo de los directores salientes constituye un legado que será continuado por las nuevas generaciones de dirigentes. En esa línea, se hizo un llamado a mantener la participación gremial activa de hombres y mujeres productores, asegurando que la federación siga siendo un espacio representativo y comprometido con el desarrollo sustentable de la lechería nacional.

Fedeleche agradeció de manera especial el esfuerzo personal y profesional de quienes dedicaron años de su vida a la actividad gremial, destacando que su aporte seguirá siendo pilar de la historia y proyección de nuestra federación. “Este reconocimiento no marca un cierre, sino la continuidad de un compromiso que permanece vivo en cada productor que ha sido parte de nuestro gremio”, enfatizó Marcos Winkler.