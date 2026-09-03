Chilealimentos y Agroseguros avanzan en la modernización del seguro agrícola

Para fortalecer la seguridad productiva y la continuidad de la cadena alimentaria, representantes de Chilealimentos se reunieron con el equipo técnico de Agroseguros, entidad dependiente del Ministerio de Agricultura y Corfo.

La cita contó con la participación del director ejecutivo de Agroseguros, Cristián Buccione, y del subdirector de operaciones de la institución, Ibar Silva. Por parte de Chilealimentos, la delegación estuvo integrada por su presidente, Juan Manuel Mira; su gerente general, Andrés Acevedo; el gerente agrícola de Sugal, Martín Magnoli; y el gerente de operaciones de Agrozzi, Carlos Calderón.

Durante el encuentro, los ejecutivos destacaron el posicionamiento estratégico de la agroindustria nacional y subrayaron la relevancia del modelo de agricultura de contrato. Bajo este esquema, las empresas procesadoras entregan un financiamiento clave e inyectan capital de trabajo a los productores, asumiendo riesgos financieros que impulsan la productividad del sector.

Frente al impacto del cambio climático, que ha modificado tanto las zonas de cultivo como los calendarios agrícolas —con trasplantes que comienzan antes y cosechas que se extienden por más tiempo—, el gremio enfatizó la necesidad de contar con un seguro agrícola estandarizado y adaptado a esta nueva realidad productiva. Al respecto, el presidente de Chilealimentos, Juan Manuel Mira, señaló que “entre los ajustes prioritarios es necesario el alineamiento de las fechas de cobertura para adaptar las pólizas a los periodos reales de trasplante y a una cosecha extendida hasta abril, así como la flexibilidad en la estructuración por lotes para evitar distorsiones en las liquidaciones por promedios globales”.

A esto se sumó la necesidad de que las pólizas reconozcan tanto los efectos directos como indirectos de los eventos climáticos. Por ejemplo, una lluvia puede provocar la crecida de un río y ser esta crecida la que finalmente afecte al cultivo, aun cuando el daño no sea consecuencia directa de la lluvia.

Chilealimentos también se planteó el reembolso de sobrecostos operacionales derivados del rescate manual de cosechas ante eventos climáticos y una revisión de la metodología de liquidación, para avanzar desde criterios basados principalmente en antecedentes bibliográficos y rendimientos teóricos hacia una evaluación sustentada en los rendimientos reales. Para ello, las agroindustrias cuentan durante la temporada con registros técnicos detallados sobre el desarrollo de los cultivos de sus agricultores proveedores, información que puede contribuir a una liquidación más precisa.

Por su parte, Agroseguros acogió los planteamientos de la industria y ratificó su compromiso de abordar estos requerimientos, así como a revisar los topes de subsidio, en las mesas de trabajo regionales con las compañías de seguros, encargadas de las condiciones de suscripción. La entidad estatal presentó los lineamientos estratégicos para los próximos años orientados a fortalecer la capacitación regional, promover una mayor competencia en el mercado asegurador y evaluar paulatinamente coberturas que vayan más allá de la producción agrícola, incluyendo ámbitos como la infraestructura y la continuidad operativa.

Ambas instituciones acordaron mantener un canal de trabajo continuo, mediante el cual Chilealimentos proveerá la información técnica necesaria para consolidar un instrumento de protección efectivo que resguarde el capital de trabajo de los agricultores y garantice la competitividad de la agroindustria chilena.