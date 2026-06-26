Empresas forestales y de celulosa impulsan la demanda por soluciones de movilidad en el Biobío

La necesidad de asegurar continuidad operacional, optimizar costos y mejorar la gestión de flotas está impulsando el crecimiento de modelos como el leasing operativo y el arriendo de vehículos en industrias clave de la Región.

La Región del Biobío concentra algunas de las actividades productivas más importantes del país. Industrias como la forestal, celulosa, energía, construcción y logística enfrentan el desafío permanente de mantener operaciones eficientes en terreno, donde la movilidad juega un rol clave para garantizar la continuidad de sus procesos.

En este contexto, cada vez más empresas están optando por externalizar la gestión de sus flotas a través de leasing operativo y otras soluciones de movilidad corporativa, permitiéndoles reducir cargas administrativas, optimizar recursos y enfocarse en su negocio principal.

“Hoy las empresas buscan soluciones integrales que les permitan asegurar continuidad operacional, optimizar costos y contar con soporte permanente. Esta tendencia es especialmente visible en sectores como forestal y celulosa, donde la movilidad y el soporte 24/7 son un elemento crítico para el desarrollo de las operaciones”, explica Orlando Villalobos, gerente comercial de Gama Mobility.

La compañía proyecta una creciente demanda por servicios que incorporen mantenimiento preventivo, soporte técnico y administración especializada de flotas, especialmente en industrias con operaciones distribuidas geográficamente y altos requerimientos de disponibilidad de vehículos.

Para responder a esta necesidad, Gama Mobility reforzó recientemente su presencia en la Región del Biobío con una nueva sucursal en Concepción, desde donde ofrecerá servicios de leasing operativo, renting, rent a car y servicio técnico para empresas de la zona.

“Biobío es una región estratégica para nuestro desarrollo debido a la relevancia de sus industrias productivas. Nuestro objetivo es acompañar a las empresas con soluciones que les permitan operar de manera más eficiente, flexible y sostenible”, añade Gustavo Torrens, Gerente de Desarrollo y Operaciones.

La compañía proyecta que la demanda por movilidad corporativa continuará creciendo en los próximos años, impulsada por la necesidad de las organizaciones de mejorar su eficiencia operacional y adoptar modelos de gestión cada vez más especializados.