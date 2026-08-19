Trazabilidad en la cadena de frío, una fuente de ventaja competitiva

*Contar con información verificable sobre las condiciones de transporte se ha convertido en un factor clave para proteger la carga y fortalecer la confianza en la cadena de frío.

La necesidad de contar con mayor visibilidad sobre lo que ocurre con los productos refrigerados durante su traslado ha llevado a fabricantes, distribuidores, operadores logísticos y clientes a prestar más atención a las herramientas de trazabilidad y al monitoreo en el transporte refrigerado. Si consideramos que la calidad, la seguridad y la continuidad de las operaciones son cada vez más importantes, disponer de información confiable sobre el recorrido de una mercancía es un factor esencial para las cadenas de frío.

Esta tendencia se refleja en las prioridades de los líderes logísticos del sector de productos frescos. De acuerdo con la International Fresh Produce Association (IFPA), el monitoreo de la temperatura (58%) y el acceso a información integral sobre la vida útil y la calidad de los productos a lo largo de toda la cadena (54%) figuran entre sus principales áreas de interés, lo que evidencia la creciente importancia de contar con datos precisos para respaldar la toma de decisiones.

Para Thermo King, líder en soluciones de control de temperatura para el transporte, más allá del desperdicio de productos, la falta de visibilidad genera otro desafío creciente para las organizaciones: la dificultad para demostrar responsabilidades cuando ocurre una incidencia. En operaciones donde participan fabricantes, operadores logísticos, distribuidores y clientes finales, la capacidad de respaldar cada etapa del traslado con información verificable comienza a convertirse en un factor diferenciador.

Más allá del control de variables críticas como la temperatura o la humedad, la trazabilidad y el monitoreo en el transporte refrigerado permiten generar evidencia objetiva sobre las condiciones en las que se trasladó la mercancía. Esta información facilita demostrar el cumplimiento de estándares y fortalece la transparencia y la confianza entre los distintos actores de la cadena de suministro.

Información verificable, un requisito para la cadena de frío

Contar con información precisa y oportuna sobre lo que ocurre con una mercancía durante su traslado sigue siendo uno de los grandes retos para las cadenas de suministro. La falta de visibilidad en tiempo real limita la capacidad de las empresas para anticipar problemas, responder ante incidentes y tomar decisiones informadas cuando surgen imprevistos. Además, puede traducirse en pérdidas económicas, desperdicio de productos y afectaciones a la relación con clientes y socios comerciales.

Precisamente, la trazabilidad y monitoreo en el transporte refrigerado son herramientas clave para mejorar el control operativo. Al registrar información a lo largo del trayecto, permiten conocer qué sucedió con una carga, cuándo ocurrió y bajo qué condiciones, facilitando tanto la gestión de incidencias como la validación del cumplimiento de los procesos establecidos.

“Cuando existe trazabilidad completa de las condiciones en que se transporta la carga, como temperatura, humedad, tiempos de tránsito y ubicación de la mercancía; resulta más sencillo investigar incidentes, identificar causas raíz y establecer medidas preventivas para evitar que los problemas se repitan”, señala José Carlos Gómez, director de Ventas LAR Norte de Thermo King.

La relevancia de esta capacidad va más allá de la logística. Sectores como alimentos, salud, farmacéutica, biotecnología y comercio minorista dependen cada vez más de información verificable para garantizar la calidad de los productos, reducir riesgos y generar confianza entre los distintos actores de la cadena de suministro.

Trazabilidad, motor de decisiones más inteligentes en logística

La trazabilidad y el monitoreo en el transporte refrigerado son hoy fuentes de información que fortalecen la transparencia y la confianza dentro de las cadenas de suministro. Para el especialista de Thermo King, “la trazabilidad aporta confianza respaldada por datos objetivos. Registros relacionados con la ubicación de una mercancía, los tiempos de tránsito, las condiciones de transporte o cualquier incidencia ocurrida durante el trayecto forman parte del historial que acompaña al producto y permiten demostrar cómo fue gestionado a lo largo de la operación logística”.

Esa confianza basada en datos es posible cuando las organizaciones cuentan con información precisa y verificable sobre lo que ocurre con la carga durante todo su trayecto. Mediante soluciones telemáticas y sistemas de monitoreo en tiempo real, es posible mantener la visibilidad, trazabilidad y control operativo necesario para supervisar variables críticas, documentar eventos conforme ocurren y tener el control operativo necesario para optimizar las flotas y proteger la carga. “En Thermo King contamos con una plataforma de Tracking que nos permite monitorear y controlar las mercancías de nuestros clientes en LATAM”, señala Gómez.

Sin embargo, el alcance de estas tecnologías va más allá de la supervisión operativa. Su verdadero valor radica en la capacidad de transformar los datos recopilados en inteligencia práctica que apoye una mejor toma de decisiones y permita identificar oportunidades de mejora a lo largo de la cadena de frío.

En este sentido, Gómez señala que la trazabilidad y el monitoreo en el transporte refrigerado pueden convertirse en factores diferenciadores para las empresas, ya que los datos convertidos en inteligencia práctica fortalecen la confianza entre los actores de la cadena de suministro, facilitan el cumplimiento de requisitos regulatorios, contribuyen a proteger la reputación corporativa y apoyan los objetivos de sustentabilidad mediante una mejor conservación de los productos y la reducción de desperdicios.

Ante estos beneficios, surge la pregunta sobre cómo implementar un sistema de trazabilidad eficaz en el transporte refrigerado. El primer paso consiste en identificar las variables que deben monitorearse a lo largo de toda la operación. “La temperatura es el indicador principal, pero también resulta relevante registrar información como la ubicación de la unidad, los tiempos de tránsito, las aperturas de puertas y cualquier evento que pueda comprometer la integridad de la carga”, señala el especialista de Thermo King.

Explica que otro aspecto fundamental es asegurar que los datos recopilados sean accesibles para los distintos actores involucrados en la operación logística. Asimismo, recomienda establecer protocolos claros para la gestión y conservación de los registros generados durante el transporte, ya que un historial documentado de las condiciones de la carga también permite identificar oportunidades de mejora continua en los procesos operativos.

Con una mayor presión por demostrar la integridad de los productos durante su traslado, la trazabilidad y el monitoreo en tiempo real apuntan a desempeñar un papel cada vez más relevante en la gestión y protección de las operaciones refrigeradas. De manera que la capacidad de respaldar con datos el estado de una carga durante todo su trayecto se perfila como un factor clave para fortalecer la confianza, reducir riesgos y mantener la competitividad en el sector.