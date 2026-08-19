Nestlé lidera atracción de talento en alimentos por 13° año consecutivo

En la medición Merco Talento 2026, la compañía reafirmó su liderazgo en la categoría Alimentos y se posicionó entre las diez empresas más atractivas para trabajar en Chile, alcanzando el séptimo lugar del ranking general.

Nestlé Chile reafirmó su liderazgo en la categoría Alimentos de Merco Talento 2026, alcanzando el primer lugar por decimotercer año consecutivo. A este reconocimiento se suma el séptimo puesto en el ranking general de las empresas más atractivas para trabajar en Chile y el sexto lugar entre las compañías con los mejores equipos de Recursos Humanos del país.

En su 13° edición, la medición puntuó a 200 compañías y consideró más de 51 mil encuestados, recogiendo la percepción de distintos públicos vinculados al mundo laboral. El ranking analiza dimensiones asociadas a la calidad laboral, la marca empleadora y la reputación interna, entre otros aspectos que inciden en la capacidad de las organizaciones para atraer y fidelizar talento.

El resultado da continuidad a la presencia que Nestlé Chile ha mantenido en Merco Talento a lo largo de los últimos años y refleja el trabajo de la compañía por fortalecer una propuesta de valor que acompañe a las personas en las distintas etapas de su trayectoria laboral. Esta mirada considera oportunidades de desarrollo y capacitación, movilidad y crecimiento profesional, junto con iniciativas orientadas al bienestar, la conciliación entre la vida personal y laboral, la diversidad, equidad e inclusión y el desarrollo de nuevas generaciones de talento.

“Este reconocimiento refleja el compromiso de cada una de las personas que forman parte de Nestlé. Más allá de un ranking, nos enorgullece saber que estamos construyendo un lugar donde las personas pueden desarrollarse, aportar su talento y crecer profesionalmente. Este logro nos motiva a seguir fortaleciendo una cultura basada en el respeto, las oportunidades y el bienestar de nuestros equipos, que nos permita seguir atrayendo y desarrollando talento en las distintas etapas de la vida profesional”, señaló Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile.

Entre las iniciativas que forman parte de este trabajo, Nestlé impulsa programas orientados a promover el bienestar y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de sus colaboradores. Entre ellos destacan medidas como el postnatal parental, una estrategia integral en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), y Pets at Work, además de beneficios e instancias de formación, capacitación y desarrollo profesional que buscan acompañar a las personas a lo largo de su trayectoria dentro de la compañía.

Este reciente reconocimiento se suma a otros obtenidos por Nestlé Chile en los últimos años, como su presencia dentro de las 10 mejores empresas para jóvenes (First Job), el séptimo lugar en las empresas más atractivas para trabajar según la percepción de mujeres profesionales menores de 35 años y el reconocimiento como una de las mejores organizaciones para integrar vida personal y trabajo por Fundación Chile Unido y El Mercurio.