Investigador de INIA destaca avances de la lechería chilena en sostenibilidad

El Dr. Ignacio Beltrán, de INIA Remehue, participó como expositor internacional en el VII Foro Guatemalteco de la Leche y Productos Lácteos, donde presentó los principales avances del sector lácteo chileno en materia ambiental y de sustentabilidad

El investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Dr. Ignacio Beltrán, participó en calidad de expositor invitado internacional en el VII Foro Guatemalteco de la Leche y Productos Lácteos, realizado en Ciudad de Guatemala, instancia en la que dio a conocer los avances de la industria lechera chilena en materia de sostenibilidad.

Durante su presentación, titulada “Sostenibilidad en sistemas lecheros: productividad, eficiencia y adaptación al contexto climático”, el investigador chileno comenzó describiendo el panorama de la producción de leche en Chile, destacando su concentración en la zona sur del país, el predominio de los sistemas pastoriles y los principales cambios que ha experimentado el sector a lo largo del tiempo.

Posteriormente, el especialista abordó los avances alcanzados por el sector lechero nacional en materia de sostenibilidad, poniendo énfasis en tres instrumentos clave: el Estándar de Sustentabilidad para Predios Lecheros, el programa Chile Origen Consciente y los Acuerdos de Producción Limpia (APL). Asimismo, profundizó en el pilar ambiental de la sostenibilidad, centrándose en la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y en las estrategias de mitigación aplicables a la ganadería bovina.

El investigador de INIA Remehue fue parte también del conversatorio “Sostenibilidad en la cadena láctea: productividad, ambiente y desarrollo territorial”, instancia en la que compartió panel con destacados especialistas guatemaltecos vinculados a la producción bovina lechera.

Este espacio permitió el intercambio de experiencias entre ambos países y el análisis conjunto de los desafíos y oportunidades para avanzar hacia sistemas lecheros más productivos, eficientes y ambientalmente sostenibles.

La participación del investigador chileno en este foro se concretó a partir de una invitación cursada por Wilfredo Fernández, director ejecutivo de la Gremial de Lácteos y Derivados de la Cámara de Industria de Guatemala.

Esta vinculación internacional se enmarca además en la gestión del director de INIA Remehue, Nicolás Pizarro, y refleja los esfuerzos del instituto por posicionar el conocimiento generado en Chile en torno a la sostenibilidad de la ganadería lechera, así como por fortalecer la cooperación técnica con países de la región.