Especialistas destacan el aporte productivo y nutricional de la carne bovina regional

El PTI de la Carne Bovina Los Lagos, impulsado por Corfo Los Lagos, realizó en Puerto Montt la charla “Del campo al plato”, instancia que permitió conocer la realidad productiva y los atributos de la carne bovina regional.

La iniciativa permitió reunir en un mismo espacio a especialistas de INIA Remehue y de la Universidad San Sebastián, quienes abordaron desde distintas perspectivas los atributos productivos y nutricionales, así como las oportunidades de diferenciación de la carne bovina chilena, poniendo en valor el trabajo que se realiza en la región y el aporte que este rubro genera al desarrollo económico y alimentario del país.

La primera exposición estuvo a cargo de Sergio Iraira, ingeniero agrónomo e investigador extensionista de INIA Remehue, quien presentó la charla “Sistemas de producción de Carne Bovina”, instancia en la que explicó cómo las características de los suelos y las praderas del sur de Chile permiten desarrollar sistemas productivos basados en el pastoreo, obteniendo una carne con características únicas y estrechamente ligadas al territorio.

Posteriormente, Iris Lobos, ingeniera en Alimentos, doctora en Alimentación y Medio Ambiente e investigadora de INIA Remehue, expuso sobre “Carne bovina chilena en contexto internacional: Evaluación nutricional comparativa y oportunidades de diferenciación”, destacando las fortalezas de la producción nacional y las posibilidades existentes para posicionar la carne bovina chilena como un producto con valor agregado en los mercados.

La jornada concluyó con la presentación de Laura Morante, académica de Vinculación con el Medio de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad San Sebastián, quien profundizó en la exposición “Nutrición Esencial: El Rol de la Carne Bovina en la Salud Humana”, relevando la importancia de este alimento como fuente de proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales esenciales para una alimentación equilibrada.

De esta manera, este tipo de jornadas permiten acercar a la comunidad a la realidad de la producción de carne bovina en el sur de Chile, además de difundir información basada en evidencia científica sobre sus atributos, procesos productivos y aporte nutricional.

Asimismo, la instancia puso de manifiesto la importancia de generar espacios de encuentro entre la investigación, la academia y el sector productivo, favoreciendo una mayor valoración de un sector productivo que forma parte de la identidad del sur del país y que constituye un motor de desarrollo para cientos de productores y sus familias.

David Espinoza, director regional (s) de Corfo Los Lagos, comentó que “hoy estuvimos en una jornada acá en la Universidad San Sebastián, donde pudimos conocer el valor nutricional de la carne bovina y donde se produjo, probablemente, lo que siempre esperamos: esta unión entre los estudiantes y la academia, representada por la Universidad San Sebastián, con los productores ganaderos y los servicios públicos, generando una conversación que enriquece la mirada sobre cómo vamos a abordar estos desafíos desde la Región de Los Lagos”.

De igual manera, Rodrigo Lavín, presidente del PTI de la Carne Bovina Los Lagos, apuntó que “esta fue una de las penúltimas actividades que tenemos como PTI, una que estaba pendiente, en la que analizamos la carne en su conjunto desde el sistema productivo, sobre todo en Latinoamérica y en los países vecinos de Chile, y cómo se produce. De ahí vimos y las comparamos nutricionalmente entre sí y, finalmente, junto a la nutricionista Laura, revisamos la importancia que tiene la carne como alimento para el ser humano en todas las etapas de la vida. Entonces, abarcamos desde el origen hasta el consumo, y la importancia que tiene la carne, además de cómo, en la historia del ser humano, ha sido un alimento fundamental para su desarrollo”.

Finalmente, Iris Lobo, investigadora de INIA Remehue, indicó que “lo que hicimos en esta presentación fue mostrar las ventajas de nuestro sistema de producción y la carne que producimos acá, con datos del perfil de ácidos grasos. En sistemas de pastoreo, la carne presenta mayor contenido de ácido ruménico, precursor del CLA, el ácido linoleico conjugado, que tiene propiedades anticancerígenas, antiobesidad y antitumorales. Además, se destaca la presencia de ácido oleico, que aporta mayor jugosidad y terneza. Por eso, lo que hicimos hoy fue mostrar las cualidades de nuestra carne a partir del análisis de ácidos grasos, proteínas y elementos como zinc y manganeso”.