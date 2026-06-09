Aproleche Osorno llevó la voz de los productores por perros de libre circulación

Aproleche Osorno llevó al Congreso la preocupación del sector ganadero por el creciente impacto de los perros de libre circulación en las zonas rurales del sur de Chile.

Recientemente y con el objetivo de visibilizar una de las principales problemáticas que enfrentan los productores agropecuarios del sur de Chile, la gerente de Aproleche Osorno, Anita Jans, junto a Carlos Gebauer, director de la Asociación Gremial, participaron en una sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, instancia en la que representaron la visión y las propuestas de los gremios ganaderos asociados al Comité Legislativo del Consorcio Agrícola del Sur, frente al creciente impacto de los perros de libre circulación en las zonas rurales.

De esta manera, la participación de la Aproleche Osorno, marcó un importante hito para el sector, ya que permitió llevar directamente a las autoridades, la preocupación de cientos de agricultores y ganaderos, que han visto afectada la seguridad de sus predios, el bienestar de sus animales y el normal desarrollo de sus actividades productivas.

Durante la sesión, se expusieron los efectos que esta problemática genera en los campos del sur del país, incluyendo ataques a rebaños, pérdidas económicas para los productores, y riesgos para los colaboradores y las comunidades rurales, quienes muchas veces se ven expuestos a situaciones que ponen en peligro su integridad y seguridad. Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer las herramientas de control, fiscalización y tenencia responsable, junto con avanzar en medidas concretas que permitan enfrentar eficazmente esta situación.

Anita Jans, gerente de Aproleche Osorno, destacó la relevancia de que los gremios puedan participar en estas instancias de discusión legislativa. “Valoramos la oportunidad de exponer ante la Comisión de Agricultura una problemática que afecta diariamente a nuestros productores. Los perros de libre circulación representan una amenaza permanente para la actividad ganadera y para la vida rural, por lo que seguiremos trabajando junto a las autoridades y otros actores para avanzar hacia soluciones efectivas y definitivas”, señaló.

Por su parte, Carlos Gebauer, director de Aproleche Osorno, señaló que “para nosotros era muy importante estar presentes y poder transmitir directamente a las autoridades, la preocupación que existe en el mundo rural por esta problemática. Son muchos los productores que se han visto afectados por los ataques y las pérdidas, por lo que creemos que es momento de avanzar en soluciones concretas. Esperamos que los parlamentarios dimensionen la gravedad de esta situación, y podamos trabajar en medidas que entreguen mayor seguridad a quienes viven y trabajan en el campo”.

Desde la Asociación Gremial, reiteraron que continuarán impulsando acciones y colaborando con las autoridades para abordar este desafío, que se ha transformado en una de las principales preocupaciones de los productores agropecuarios de la región y del sur de Chile.