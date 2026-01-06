Fedeleche plantea prioridades para el Gobierno electo en reunión gremial de la SNA

Fedeleche destaca que agua, riego y modernización son clave para la continuidad y competitividad de la agricultura chilena.

El gremio subraya que el agua y el riego constituyen la condición básica para producir, por lo que urge destinar recursos a la modernización de canales matrices, facilitar la inscripción de pozos y promover el riego tecnificado, fortaleciendo además las asociaciones de regantes. “Sin agua y sin recursos no hay agricultura”.

La Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), representada por su presidente y gerente, participó el lunes 29 de diciembre en un encuentro convocado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). La cita reunió a representantes de diversos gremios asociados —frutas, carnes, granos, lácteos y forestal, entre otros— con el propósito de delinear propuestas específicas destinadas al Gobierno electo y contribuir a la construcción de políticas públicas que fortalezcan la competitividad y aseguren la continuidad de la agricultura chilena.

Durante la reunión, realizada en las dependencias de la SNA en Santiago, su presidente, Antonio Walker, advirtió sobre la creciente disociación entre la regulación y la realidad productiva del sector silvoagropecuario. En este contexto, subrayó la urgencia de una coordinación público-privada efectiva, la designación temprana de jefes de servicio y la implementación de medidas concretas en plazos breves para enfrentar los desafíos que amenazan la producción y exportación de alimentos.

Los gremios presentes identificaron como prioridades la gestión hídrica y el fortalecimiento de las atribuciones de las juntas de vigilancia, la modernización mediante certificación electrónica y digitalización de trámites, la reforma de la normativa migratoria para trabajadores agrícolas, además de la resolución de problemas específicos como el etiquetado de lácteos, la clasificación de purines, el control de perros y la logística portuaria y aduanera.

En representación del sector lácteo, el presidente de Fedeleche, Marcos Winkler, enfatizó la necesidad de simplificar los permisos agrícolas y mejorar la coordinación entre servicios públicos. Señaló que los trámites lentos, duplicados y con criterios contradictorios, dependiendo de la región, frenan la inversión y afectan directamente la producción de alimentos.

Consultado sobre la reunión, Winkler afirmó: “El futuro de la agricultura chilena depende de decisiones claras y oportunas. Como Fedeleche asistimos a este encuentro convocado por la SNA para compartir los desafíos que amenazan al sector y delinear propuestas prioritarias y concretas para el Gobierno electo. Reiteramos nuestra disposición a colaborar con las nuevas autoridades en la búsqueda de soluciones que aseguren agua, seguridad, competitividad y sostenibilidad para nuestros productores”.

Finalmente, se acordó avanzar en propuestas legislativas y medidas de implementación operativa, priorizando iniciativas de corto plazo que serán presentadas en los próximos días a las autoridades electas.

Fuente: Fedeleche