Chilolac cierra tras 56 años de operaciones

El cierre de la planta Chilolac en Ancud dejará a cerca de 130 trabajadores sin empleo y afectará a toda la cadena productiva local, en una comuna con escasas alternativas laborales.

Alrededor de 130 trabajadores perderán su fuente laboral debido al cierre de la planta de lácteos Chilolac en Ancud, en la región de Los Lagos. La medida adoptada debido a una crisis financiera genera mucha incertidumbre en la comuna, ya que afectará a toda la cadena productiva y la localidad no tiene otras alternativas para absorber todos esos empleos.

Un duro impacto a la economía de Ancud representa el anuncio del cierre de operaciones de Chilolac (Sociedad Agrolácteos de Chiloé S.A.), la planta más grande de su tipo en el archipiélago, con 56 años de trayectoria, ubicada en la Ruta 5, en el ingreso sur a esa comuna.

La medida dejará a 130 trabajadores sin empleo debido a una crisis financiera que la empresa arrastra desde 2024, impactando además a una cadena productiva, con efectos en empleos directos e indirectos, entre ellos productores lecheros, transporte y servicios asociados, en una comuna que no cuenta con suficientes fuentes laborales para absorber esta pérdida.

La empresa elaboraba quesos, yogures, mantequilla, entre otros productos que abastecen las mesas del país, por lo que su cierre representa un golpe relevante para el sector agroalimentario local.

Según se informó, el término definitivo de las operaciones se concretará a partir del lunes 2 de febrero, mientras que desde el municipio se coordinarán acciones para entregar asesoría laboral a los trabajadores afectados, especialmente en el proceso de finiquitos. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la empresa mantendría deudas con productores locales, situación que agrava el impacto del cierre en el rubro lechero.

Grave efecto en economía de Ancud

El concejal Pablo Vargas calificó la situación como un grave daño para la economía comunal e informó que el caso ya fue puesto en conocimiento del Municipio, el Gobierno y parlamentarios.

Fuente: biobiochile.cl