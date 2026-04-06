Recepción industrial de leche cruda arranca al alza en 2026

La recepción de leche cruda creció 3,3% en enero de 2026, alcanzando 221,5 millones de litros. Colun lideró con 33,1% del mercado, seguida por Soprole-Prolesur y Nestlé. El sector muestra solidez y dinamismo, aunque persisten desafíos para industrias menores.

La información de Fedeleche contiene un análisis de los datos de recepción de leche de las principales empresas del sector lácteo en Chile durante el primer mes del año.

La recepción industrial de leche cruda en Chile registró en el primer mes del año un desempeño mayormente al alza. De acuerdo con el ranking elaborado por Fedeleche en base a datos de Odepa, el volumen captado de leche a nivel nacional creció un 3,3% en enero de 2026, alcanzando 221,5 millones de litros, lo que implicó un aumento de 7,1 millones de litros respecto del mismo mes de 2025.

Las cinco principales industrias del sector —que en conjunto concentran el 93,2% de la recepción total— registraron incrementos en su recepción lechera, reflejando un escenario de crecimiento productivo y mayor capacidad de elaboración de lácteos. No obstante, el cierre de Chilolac evidencia la necesidad de fortalecer la sostenibilidad y estabilidad de las empresas de menor escala, con el fin de consolidar un ecosistema industrial más sólido.

Colun lidera

En cuanto a los resultados por industria, tanto en volumen, como en participación de mercado, Colun encabezó el ranking nacional. En enero, la recepción de leche de la cooperativa láctea se incrementó un 7,8%, totalizando 73,3 millones de litros, equivalente a un aumento interanual de 5,3 millones, el mayor volumen del mes. Con este desempeño, su participación de mercado se elevó de 27,6% a 33,1%, consolidando su liderazgo registrado en 2025.

En segundo lugar, se ubicó la industria Soprole-Prolesur, cuya recepción de leche aumentó un 3,3% comparado con el año anterior, sumando 62,6 millones de litros, lo cual se traduce en 2,0 millones adicionales y una participación de mercado que pasó de 24,6% en 2025 a 28,3% en 2026.

El tercer puesto es para Nestlé Chile, con una recepción de leche que mostró un crecimiento de 9,4% interanual, alcanzando 28,5 millones de litros, con un incremento de 2,4 millones. Mientras se elevó su participación de mercado de 10,6% en 2025 a 12,9% en 2026.

En la cuarta posición se ubicó Watt’s, con 23,1 millones de litros de leche recepcionados, lo que equivale a un descenso de 4,1% frente al año previo, con un total de 23,1 millones de litros, aunque con un aumento en participación de mercado, pasando del 9,8% en 2025 al 10,5% en 2026.

El grupo Quillayes-Surlat se quedó en la quinta ubicación con una recepción industrial que ascendió a 18,5 millones de litros, lo que representó una caída de 2,7% comparado con el año anterior y a su vez un descenso interanual de 505 millones de litros. En tanto su participación subió de 7,7% en 2025 a 8,4% en 2026.

Más atrás, Grupo Lactalis mantuvo el sexto lugar con un incremento de 3,8% respecto del año pasado, sumando una recepción total de leche de 6,8 millones de litros, lo que se traduce en 250 litros adicionales y subir de 2,7 en 2025 a 3,1% en 2026.

Mientras Valle Verde registró un aumento del 0,1% en el año, con 6,6 millones de litros captados, lo que representa un crecimiento de 3.400 litros, sosteniendo su participación en el mercado del 3,0%.

Finalmente, Comercial del Campo mostró una caída del 8,7% frente al mismo mes del año previo, sumando un total de 1,9 millones de litros. Esto supone 185 mil litros menos respecto de 2025 y una participación dentro del total de 0,9%.

Comentario Gremial

La industria láctea nacional confirma un desempeño al alza iniciando 2026 reflejando la capacidad de crecimiento del sector. Este resultado confirma la solidez de la producción primaria y la confianza de los productores en sus industrias, pese a un escenario de desafíos crecientes.

Fuente: Fedeleche FG con datos de Odepa