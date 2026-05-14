Ganadería climáticamente inteligente impulsa alianzas en el Cono Sur

En el marco del proyecto regional GANASUR, un Taller Virtual reunió a representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para evaluar y seleccionar alternativas concretas y aplicables que permitan mitigar los efectos del cambio climático en la producción de carne bovina.

En un esfuerzo por enfrentar los desafíos del cambio climático en el sector ganadero, se llevó a cabo un exitoso Taller Virtual Regional, que reunió a destacados representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, para la implementación de estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero, que promuevan una ganadería sostenible en el Cono Sur.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto GANASUR: “Desarrollo de estrategias de mitigación para el sector ganadero mediante un enfoque colaborativo en el Cono Sur”, co-financiado por PROCISUR y la Iniciativa Agricultura Climáticamente Inteligente del gobierno de Nueva Zelanda como parte de su contribución a la Global Research Alliance.

Esta iniciativa actualmente es coordinada por el Investigador de INIA Remehue Ignacio Beltrán, y cuenta con la participación de los investigadores del mismo centro Camila Muñoz y Sergio Iraira.

El Dr. Beltrán, enfatizó la relevancia de este tipo de instancias en el contexto actual. “Este taller no solo representa un avance en la implementación de soluciones ganaderas climáticamente inteligentes, sino que también sienta las bases para las etapas finales del proyecto GANASUR. Los aportes recogidos serán fundamentales para el desarrollo de sistemas ganaderos más sostenibles y eficientes, con un menor impacto ambiental en el Cono Sur”, expresó.

Uno de los momentos centrales del taller fue la realización de mesas de trabajo por país, donde los participantes intercambiaron experiencias valiosas sobre las barreras que enfrenta la implementación de medidas de mitigación. Este diálogo propició la creación de tres escenarios clave para el futuro del sector: el escenario BAU (Business as Usual), que refleja la situación actual; el escenario FULL, que aboga por la implementación total de medidas de mitigación; y el escenario PLAUSIBLE, que se centra en estrategias realistas y aplicables para los productores.

Beltrán expresó su satisfacción por los progresos alcanzados, resaltando la generación de un espacio de discusión que combina la perspectiva técnica con la experiencia en el terreno. “Este tipo de colaboración es esencial para elaborar propuestas sólidas y viables que tengan un alto potencial de impacto”, indicó.

El investigador chileno añadió que “en este encuentro fue crucial la colaboración entre el sector privado, la academia y entidades de investigación, evidenciando la importancia de un enfoque conjunto para asegurar el futuro del sector ganadero en la región”.