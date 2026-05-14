Seminario Mujeres Líderes del Sur convocó a más de 1.000 mujeres en una jornada de inspiración y liderazgo

Más de 1.000 asistentes reunió la 13° versión del Seminario Mujeres Líderes del Sur de Chile, organizado por Aproleche Osorno y la Multigremial Nacional, consolidándose como uno de los principales encuentros femeninos del sur del país.

Con una masiva convocatoria que reunió a más de 1.000 asistentes en los salones del Hotel Sonesta, se desarrolló con gran éxito la 13° versión del Seminario Mujeres Líderes del Sur de Chile, organizado por Aproleche Osorno y que este año contó además con la coorganización de la Multigremial Nacional, consolidándose como uno de los encuentros femeninos más importantes del sur del país.

Bajo el lema “Mujeres que avanzan”, la actividad convocó a mujeres de distintas comunas de la región y del sur de Chile, quienes participaron en una jornada enfocada en el bienestar, la autogestión, el emprendimiento y el liderazgo femenino, generando un espacio de inspiración, reflexión y conexión.

La instancia contó con la presencia de diversas autoridades regionales y comunales, entre ellas el gobernador regional, Alejandro Santana, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, el presidente de Aproleche Osorno, Marcos Winkler, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, además de representantes del mundo público, privado y gremial.

Uno de los momentos centrales de esta jornada fueron las exposiciones de las invitadas. La psicóloga organizacional, Caro Molina, abrió el ciclo de charlas con una presentación enfocada en el bienestar financiero femenino, abordando cómo la educación financiera, la gestión emocional y la reprogramación mental pueden transformarse en herramientas concretas para fortalecer la autonomía de las mujeres.

A partir de su propia experiencia personal, compartió aprendizajes vinculados a la toma de decisiones económicas, la relación con el dinero y la importancia de desarrollar una mentalidad que permita avanzar hacia una mayor estabilidad y bienestar integral.

Posteriormente, la actriz nacional, Mariana Derderián protagonizó una emotiva intervención, donde invitó a las asistentes a reflexionar sobre la resiliencia, el valor de detenerse y reconectar con lo esencial en medio de las exigencias cotidianas.

Su presentación estuvo marcada por un mensaje cercano y profundo sobre la capacidad de enfrentar procesos difíciles, resignificar experiencias y encontrar fortaleza en la vida personal y familiar, generando un momento de alta conexión con el público.

Asimismo, se desarrolló un bloque de reconocimiento a cuatro Mujeres Líderes 2026, destacando trayectorias inspiradoras en distintos ámbitos del mundo agrícola, empresarial y profesional. Las homenajeadas fueron Gemma Topp, Tamara Ponce, Alejandra Rodríguez y Karin Klein.

Además de las charlas y reconocimientos, el evento incluyó música en vivo, espacios para emprendedoras locales, sorteos y actividades especialmente diseñadas para promover el bienestar y la participación de las asistentes.

Esta nueva versión del Seminario fue posible gracias al apoyo de diversas instituciones y empresas auspiciadoras que se sumaron a esta iniciativa, entre ellas Clínica Alemana de Osorno, Dimak, ACHS, Zoetis, SalmónChile, Soprole, Colun, Saesa, INACAP y DBS Beauty Store, además del patrocinio de la Municipalidad de Osorno y el Gobierno Regional de Los Lagos, quienes contribuyeron al desarrollo de esta importante jornada.

Alejandro Santana, Gobernador de la Región de Los Lagos, indicó sentirse agradecido y contento de participar de esta instancia. “Es un tremendo proyecto que convoca a más de 1.000 mujeres, de distintos perfiles, mujeres que son un aporte a la familia, al desarrollo y a la región, por lo que estamos agradecidos como Gobierno Regional de haber participado, que nos hayan invitado a colaborar y hacernos parte de un día que a nuestro juicio es histórico, porque estos eventos son dignos de destacar, así que felicito a Aproleche, a su directiva y ojalá se vengan más eventos de este tipo”.

Por su parte, Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno mencionó que “como Asociación de Productores de Leche de Osorno estamos muy felices, ver este salón lleno de energía y bajo el lema “Mujeres que avanzan” es algo tremendamente importante, creemos que la mujer es un eslabón muy valioso en el desarrollo de la economía de la región y del país, por lo tanto estamos muy contentos de desarrollar esta actividad, la cual haremos con más fuerza en los años venideros, y buscaremos temas y speakers interesantes para seguir motivando a todas estas mujeres”.

De igual manera, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional dijo que “estos encuentros son claves, puesto que el empoderarse y trabajar en conjunto, conocer casos de éxito y saber que sí se puede es fundamental para que otros también lo intenten”.

Finalmente, Anita Jans, gerente de Aproleche Osorno, destacó que “tuvimos una convocatoria que superó nuestras expectativas, con asistentes provenientes de la Región Metropolitana e incluso de Argentina. Estamos muy contentos por el espacio que ha logrado este evento en las personas, que año tras año esperan ser parte de esta instancia. Ha sido una jornada llena de emociones, marcada por el valor de conocer experiencias inspiradoras y de ver cómo muchas mujeres enfrentan desafíos, salen adelante y se levantan cuando es necesario”.