Productos lácteos registran aumento del IPC en agosto

El IPC de los productos lácteos es un indicador que mide la variación promedio de los precios de los productos lácteos en un periodo determinado, lo que ayuda a entender cómo cambian los precios de estos productos en el mercado.

Fedeleche publicó el informe sobre el IPC de los productos lácteos correspondiente al mes de agosto de 2025, destacando que, en cuanto a su variación mensual, los productos lácteos evidenciaron un comportamiento en general al alza.

En detalle, para el mes octavo mes del año, se observa que entre los productos con mayor incidencia al alza no aparece ningún producto lácteo. Por otra parte, dentro de los productos con una mayor incidencia a la baja, dentro de los alimentos, aparece la leche en polvo y la mantequilla.

En el desglose por producto, la variación mensual de la leche líquida fue de 2,1% (8,4% anual y 4,7% a 12 meses), mientras de los postres lácteos registraron un alza de 1,7% (6,8% anual y 10,7% a 12 meses). En el caso del queso subió un 1,0% (1,5% anual y 4,3% a 12 meses) y en el yogur un 0,8% (1,5% anual y 4,3% a 12 m).

En contraste, la leche en polvo se redujo un 6,9% (+1,0% anual y -3,8% a 12 m). También se observó una caída de la mantequilla de 3,1% (1,7% anual y 1,3% a 12 m).

En agosto de 2025, el IPC general no tuvo variación mensual (0,0 %), acumulando un aumento anual de 2,9% en el año y un 4,0 % en los últimos 12 meses.

En agosto, la división de Lácteos, bebidas vegetales y huevos sube 0,4%, mientras la división Alimentos crece un 0,5%.

Destacaron las disminuciones en las divisiones de equipamiento y mantención del hogar, así como la de transporte, y el aumento de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas

Subcategorías

Cabe señalar que la categoría que reúne a Lácteos, bebidas vegetales y huevos registró un aumento anual de 5,5%, mientras la división Alimentos presentó variación de 2,3%.

Con todo, la variación a 12 meses de Lácteos, bebidas vegetales y huevos anotó un aumento de 5,1%, mientras la división Alimentos a 12 meses subió un 2,7%.

Fedeleche reitera la importancia de monitorear los indicadores del IPC para evaluar el impacto en el sector lácteo, comprender las tendencias de precios y seguir promoviendo medidas que beneficien la competitividad y sostenibilidad de los productores de leche.