Karen Berrios, Directora de “Lechería Sustentable”, forma parte de las nueve mujeres reconocidas a nivel nacional por su aporte a la comunidad, innovación y compromiso social.

La fundación revisó más de 650 postulaciones a nivel país y la productora y usuaria de INDAP, fue reconocida por su trabajo en la innovación lechera y , pero también por su involucramiento en causas sociales en la comuna, en labores especialmente necesarias en medio de la crisis sanitaria.

La labor de Berríos se puede ver en Educación a través de la Corporación Desarrollo del Sur, en lo Social con nexos con Agrollanquihue y Futurolac, en apoyo a vecinos de la comuna de Fresia, además de lo Ambiental tanto con Lechería Sustentable, como también en agroturismo en “Senda Camino Real”, con una mirada armónica con la naturaleza.

Específicamente en lo social, Berríos coordinó el apoyo a la comunidad con aportes en leche y cenas de navidad, especialmente a vecinos adultos mayores, durante el 2020.

La productora local valoró este reconocimiento, porque une lo social y lo productivo “me ha llamado mucha gente para felicitarme y en definitiva para decirme que nunca se había visto esto en el rubro de agricultura y si, yo me siento super contenta porque he logrado unir estos dos mundos, que mis colegas me acompañen y crean en el trabajo”

Ante esto el Director Regional de INDAP, Carlos Gómez Hofmann destacó el trabajo de Berrios “El reconocimiento que ha tenido Karen no es casualidad, ha sido fruto del trabajo y del esfuerzo que ha realizado durante tantos años junto a su familia. Es producto también de una planificación, que permite hoy en día tener una producción importante con una mirada autosustentable, pero también tener la oportunidad de vincularla a las actividades sociales y eso es lo que en definitiva permite que Karen sea un ejemplo, para todas las mujeres de la Región de Los Lagos, ya que es ese el espíritu de las mujeres de la agricultura familiar campesina”.

La productora local recibió este reconocimiento junto a destacadas mujeres del país, por sus labores sociales con la infancia, evitar el ciberacoso, apoyo a niños con problemas de audición severa y a las familias de niños con cáncer, entre otros temas.