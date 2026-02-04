Ministra Fernández destaca erradicación de la mosca de la fruta en Valparaíso

La secretaria de Estado, junto a Fedefruta y Frutas de Chile, detalló la fiscalización del plan No a la Mosca de la Fruta y reiteró el llamado a no ingresar productos ilegalmente al país.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, visitó este martes las instalaciones del puerto terrestre de Los Andes, en la región de Valparaíso, para constatar en terreno los avances alcanzados en el control y erradicación de la mosca de la fruta en Chile, y reforzar el llamado a la ciudadanía a no ingresar productos de origen vegetal o animal de manera ilegal, ya que ello pone en riesgo la condición fito y zoosanitaria del país.

Según informaron las autoridades, actualmente existen 31 brotes activos de mosca de la fruta en distintas zonas del país, todos ellos en proceso de erradicación. En el caso de la región de Valparaíso, se anunció que la totalidad del territorio regional se encuentra hoy libre de esta plaga.

La visita se realizó junto al presidente de Fedefruta, Víctor Catán, y al gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala, ocasión en la que la ministra Fernández destacó el trabajo que desarrollan los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en particular el apoyo que brinda la brigada canina en la detección de productos ingresados de forma irregular.

“A través del plan No a la Mosca de la Fruta hemos fortalecido las capacidades de control y vigilancia del SAG, reforzando el control fronterizo, modernizando procesos e incorporando innovación para contar con mejores capacidades operativas, laboratorios más robustos y una mejor coordinación con las policías. En el caso de la región de Valparaíso, hoy podemos afirmar que se encuentra completamente libre de esta plaga. Durante 2025 enfrentamos cuatro brotes y, gracias al trabajo de control y vigilancia del SAG, todos ellos han sido erradicados”, señaló la ministra Fernández.

La secretaria de Estado agregó que, en el corto plazo, se espera avanzar en la “tipificación del delito de internación ilegal de productos, a través de un proyecto de ley que estamos trabajando y que será una pieza fundamental dentro de este esfuerzo integral por resguardar la competitividad del país y mantener, en el tiempo, la condición de Chile como país libre de mosca de la fruta”.

El trabajo desarrollado por el SAG ha sido clave para enfrentar la presencia de esta plaga, particularmente en la región de Valparaíso, donde el primer foco se detectó en marzo de 2025 y hoy se puede confirmar su erradicación total.

Así lo destacó el director nacional del SAG, Óscar Camacho, quien señaló que “este ha sido un esfuerzo significativo de nuestros funcionarios en las labores de control y erradicación, tanto en sectores rurales como urbanos. A pesar de las dificultades, el trabajo coordinado de los equipos permitió lograr el objetivo de erradicar la mosca de la fruta de la región de Valparaíso”.

Las autoridades también aprovecharon la instancia para reforzar el llamado a viajeros y turistas que ingresan al país durante la temporada estival, enfatizando que está prohibido el ingreso de productos de origen vegetal o animal que no hayan sido debidamente declarados, y que hacerlo de manera ilegal constituye una infracción grave.

“Una de las principales causas de la presencia de la mosca de la fruta en Chile es el ingreso clandestino de productos. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborar con nuestros equipos, tanto en frontera como durante las campañas en terreno. Necesitamos que las personas permitan el ingreso a sus domicilios para realizar tratamientos y colaboren con nuestros inspectores, porque esta es una tarea país”, agregó Camacho.

La visión del sector privado

Desde el sector privado, el presidente de Fedefruta, Víctor Catán, subrayó que la sanidad fito y zoosanitaria “no es un problema exclusivo del SAG o del Ministerio de Agricultura, sino un desafío país que involucra a distintas autoridades y ministerios, ya que está en riesgo una actividad económica estratégica y de alta relevancia social. Lo que se está discutiendo en el Congreso es un punto de partida, porque es necesario dotar a las instituciones de mayores recursos y de la logística adecuada para responder oportunamente”.

En la misma línea, el gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala, sostuvo que Chile mantiene su condición de país libre de mosca de la fruta gracias a la capacidad del SAG para erradicar los focos detectados. “De no ser así, perderíamos esa condición, con consecuencias económicas enormes para el sector. Existen aspectos logísticos que mejorar, pero hay un elemento clave que es la legislación que sanciona y otorga mayores facultades al SAG. Es urgente que este proyecto avance, ya que aumenta las multas, permite la confiscación de medios y entrega herramientas que hoy el Servicio no tiene”, concluyó.