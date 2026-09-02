Invitan a productores ganaderos a participar del “Día del Toro” 2026

En el Centro Experimental INIA La Pampa en Purranque se rematarán toros y vaquillas finas de la raza Angus, seleccionados mediante avanzados análisis genómicos, lo que garantiza la incorporación de genética de alta calidad.

El director regional de INIA Remehue, Nicolás Pizarro, extendió una invitación a todos los productores ganaderos de la región a participar del “Día del Toro”, remate de toros y vaquillas que se realizará el jueves 10 de septiembre, a las 14:00 horas, en dependencias de INIA La Pampa, centro experimental ubicado en la Ruta 5 Sur kilómetro 950, en las cercanías de Purranque, en la Región de Los Lagos.

La actividad, organizada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y a cargo de Tattersall Ganado, contempla el remate de 49 toros Angus Negro y 28 vaquillas para encaste, también de la raza Angus Negra. Todo el ganado ofrecido es fino e inscrito, y estará disponible para su revisión en INIA La Pampa a partir del 7 de septiembre.

“El Día del Toro es una actividad tradicional que se realiza desde hace más de una década y que se ha consolidado como el evento anual más relevante en su tipo que realiza INIA en la región. A lo largo de sus distintas versiones, la actividad ha ido creciendo en convocatoria y en volumen de animales rematados, transformándose en una cita ineludible para el sector ganadero del sur de Chile”, explicó el director regional de INIA Remehue, Nicolás Pizarro, quien destacó la importancia de esta instancia para el desarrollo ganadero e invitó a los productores a sumarse a esta nueva versión.

Añadió que el remate se desarrollará en modalidad presencial y por internet, de manera que los interesados podrán participar tanto asistiendo directamente a las instalaciones como conectándose de forma remota.

Más informaciones con Guido Candia, administrador de INIA La Pampa al teléfono +56 9 87808530 o con Arturo Stolzenbach de Tattersall al teléfono +56 9 5216 7284.