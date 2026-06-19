Fedeleche apuesta por una lechería más exportadora y competitiva en 2026-2027

El gremio lechero chileno puso el foco en costos, consumo interno, exportaciones y sostenibilidad como ejes clave para la próxima temporada.

La Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) presentó su visión para la temporada 2026-2027 durante el tradicional seminario de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), donde el presidente del gremio, Marcos Winkler, advirtió sobre un escenario desafiante para la lechería chilena y llamó a reforzar la coordinación sectorial.

El dirigente destacó que la producción de leche en Chile crece cerca de un 4% durante 2026, aunque reconoció que el sector enfrenta fuertes presiones por el aumento de costos y el contexto económico general.

“Este 2026 será un año de especial atención para el negocio lácteo, marcado por el aumento de la producción y un contexto económico desafiante”, afirmó Winkler.

Costos bajo presión

Entre las principales preocupaciones del sector aparecen el incremento en fertilizantes, combustibles y costos laborales, variables que impactan directamente sobre la rentabilidad de los productores.

Frente a este escenario, el presidente de Fedeleche remarcó la importancia de mantener una estrategia sectorial coordinada.

“El sector está afectado como otros sectores de la economía, pero contamos con una hoja de ruta definida y una coordinación importante que no vamos a interrumpir”, sostuvo.

Más consumo y foco exportador

Uno de los ejes centrales de la estrategia gremial será fortalecer tanto el mercado interno como la presencia internacional de los lácteos chilenos.

En el plano local, Fedeleche continuará impulsando campañas de promoción del consumo a través de Promolac, con el objetivo de elevar el consumo per cápita desde los actuales 145 litros anuales hacia los 160 litros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En paralelo, el sector buscará profundizar su estrategia exportadora bajo la marca sectorial Chilemilk, promoviendo los productos lácteos chilenos en mercados internacionales mediante misiones comerciales y acciones de posicionamiento.

“Nuestra producción de leche cuenta con atributos favorables para competir internacionalmente, entre ellos una elaboración asociada a la sostenibilidad y un bajo impacto ambiental”, destacó Winkler.

Transparencia y etiquetado

Otro de los temas abordados durante el seminario fue la necesidad de avanzar en mayor claridad y transparencia en el etiquetado de productos lácteos.

Desde Fedeleche remarcaron la importancia de que los consumidores puedan identificar correctamente el origen y la composición de los productos, evitando posibles confusiones en el mercado.

“La transparencia es fundamental para fortalecer la confianza en el mercado lácteo”, enfatizó el dirigente.

Coordinación sectorial

El encuentro también contó con la participación de representantes de Aproleche Bío-Bío, Saval, Aproleche Osorno y Agrollanquihue, reforzando el trabajo conjunto entre las distintas organizaciones regionales.

Para Fedeleche, la coordinación entre productores, gremios e industria será determinante para enfrentar una campaña que combinará crecimiento productivo con mayores desafíos económicos y comerciales.