De acuerdo con el avance de datos de Comercio Exterior de Odepa, reproducidos por Fedeleche, las exportaciones de productos lácteos sumaron US$ 109,5 millones entre enero – junio de 2021, representando una caída de un 3,4% frente al mismo periodo del año anterior. La facturación del primer semestre se redujo en US$ 3,8 millones comparada con el lapso similar de 2020.

Entre los cinco principales países de destino Emiratos Árabes Unidos se mantiene como el más incidente, con una participación de un 12,8%. En segundo lugar, figura Perú alcanzando un 6,7% del mercado. México en tercera ubicación supone el 6,2%, mientras en el cuarto y quinto puesto, Estados Unidos y Costa Rica, representan el 4,3% y 3,1%, respectivamente.

Estos cinco destinos representan el 66,8% de la facturación total.

Desempeño Top 5

El valor de las exportaciones de productos lácteos a Emiratos Árabes Unidos ascendió a US$ 28,1 millones, con un aumento de un 4,5% frente al mismo lapso del año anterior, equivalente a US$ 1,2 millones adicionales. Su comportamiento sigue siendo estable en relación con 2020.

Perú registró un desempeño favorable durante la primera parte del año, con un incremento de un 53,4% frente al mismo lapso de 2020. El país vecino sumó exportaciones por US$ 14,8 millones, con una diferencia interanual de US$ 5,1 millones, el valor más alto registrado a la fecha.

Se observó también un repunte en México, donde los embarques lograron un avance de un 7,2% en relación al ejercicio previo, con un total por US$ 13,7 millones, dato que se traduce en un aumento de US$ 915 mil.

La baja más importante del periodo se registró en Estados Unidos con una contracción de un 59,1% respecto del año anterior, lo que supone una merma en las ventas de US$ 15,3 millones. En los seis primeros meses del año se han exportado a EE.UU. tan solo US$ 9,5 millones, frente a los US$ US$ 23,4 millones del año anterior.

Costa Rica presentó un buen desempeño en relación al año anterior, acumulando un incremento de un 82,1%, lo que a su vez se traduce en que las ventas al país centro americano subieran US$ 3,1 millones, hasta alcanzar US$ 6,9 millones.

Categorias

Cabe señalar que el volumen de exportación de productos lácteos retrocedió en un 4,8% en relación al año previo. Lo anterior, supone una caída de 47.004 a 44.745 toneladas.

La principal categoría exportada corresponde a las “Demás preparaciones en base a productos lácteos”, cuyas ventas representaron el 29,4% dentro del total, sumando US$ 32,3 millones, que se traduce en un alza de un 16,7% frente al año previo. En términos de volumen, se han embarcado 9.361 toneladas, lo que supone un alza interanual de un 12,8%.

El segundo producto con mayores ventas al mercado internacional es la leche condensada al concentrar un 22,2% dentro del total. Al mes de junio, las exportaciones de esta categoría cayeron a US$ 24,4 millones, una baja de un 5,0% frente al año pasado. Asimismo, los embarques físicos descendieron en un 7,6%, desde 15.327 hasta 14.148 toneladas.

Las exportaciones de quesos figuran como la tercera categoría más incidente para nuestro país. Entre enero y junio, suponen el 19,4% de las ventas totales, lo que equivale a alcanzar envíos por US$ 18,9 millones. Este valor es un 8,4% más bajo que el año previo. En términos de volumen, retrocedieron un 9,9%, pasando de 4.979 a 4.488 toneladas.

Con una participación de mercado de 9,5%, las preparaciones de alimentación infantil se ubicaron como el cuarto producto más exportado. Los embarques alcanzaron a US$ 10,5 millones, valor que implica una baja de un 14,7% comparado con el año anterior. En tanto, las ventas físicas registrando una caída de un 15,8% hasta 2.815 toneladas.

Las exportaciones de suero se posicionaron como el quinto producto más exportado con una participación de mercado de un 7,1%. Al mes de junio, los envíos de esta categoría sumaron US$ 7,8 millones, lo que representa un aumento de un 13,9% comparado con 2020. En términos de volumen, los embarques cayeron en un 2,2% hasta 8.237 toneladas.

Fuente: Fedeleche con información de Odepa