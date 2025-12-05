Exportaciones de leche equivalente acumulan alza de 22,3% al mes de octubre

Las exportaciones de productos lácteos chilenos mostraron un sólido avance durante los primeros diez meses de 2025.

Según datos del informe Seguimiento de Exportaciones elaborado por la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), de enero a octubre, los envíos de leche equivalente alcanzaron los 400,8 millones de litros, lo que representa un incremento del 22,3% respecto al mismo periodo del año anterior, siendo el volumen más alto registrado en los últimos cinco años.

Gran parte del empuje exportador lo aportó la leche condensada (26,4 % dentro del total) —con 30.340 toneladas– , lo que representa un alza de 29,0% respecto del año 2024. La Leche en Polvo Entera (LPE) (25,6%%), vieron sus ventas crecer un 124,9%%, alcanzando 16.059 toneladas. Este desempeño las posiciona como las categorías más dinámicas del portafolio lácteo.

Los destinos más relevantes de la leche condensada son Estados Unidos, con una participación dentro del total de 63,4%%, mientras alcanzó Perú 1}5,4%. En el caso de la LPE, los principales destinos fueron Brasil (36,6%), Colombia (26,7%), México (10,4%) y Cuba (10,5%).

Otros productos con expansión fue el queso Gouda (15,5%) con un aumento de 38,9%% respecto de 2024, sumando 8.658 toneladas, impulsadas por ventas a mercados como México (82,7%) y Asia: Japón (7,7%) y Corea del Sur (6,8%).

En el segmento de preparaciones infantiles, las exportaciones también mostraron crecimiento: un 31,6 % más que 2024, con 4.054 toneladas. Este producto se dirige a un mercado diversificado, con Guatemala (14,4%), Estados Unidos (12,6%), Brasil (12,4%), Nicaragua (9,8%), Ecuador (9,0%), Honduras (8,7%), Canadá (6,8%) y Panamá (5,1%) como principales destinos.

El monitoreo del mercado internacional de Fedeleche tiene como objetivo proporcionar a los productores información relevante para comprender mejor la dinámica global del sector y su impacto económico a nivel nacional. Fuente: Comunicaciones Fedeleche FG