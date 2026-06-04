Aproleche Osorno realizó su Asamblea Anual 2026 y proyectó desafíos del sector lechero

Con una amplia participación de socios, Aproleche Osorno llevó a cabo su Asamblea Anual de Socios 2026, instancia en la que se revisó la gestión gremial y financiera correspondiente al período 2025, se analizaron los principales desafíos del sector y se renovó parte de su directorio para el período 2026-2028.

La actividad fue encabezada por el presidente de la Asociación, Marcos Winkler, quien destacó el trabajo desarrollado durante el último año en materia de representación gremial, vinculación institucional y defensa de los intereses de los productores lecheros de la zona.

Durante la jornada se presentó la Cuenta de Actividades 2025, donde se dieron a conocer las principales acciones impulsadas por Aproleche Osorno en ámbitos como la participación en instancias de representación nacional, el trabajo conjunto con la Corporación de Desarrollo del Sur, la labor desarrollada junto a la ONG Campo Seguro, la participación en Fedecarne, el Programa Territorial Integrado de la Carne Bovina Los Lagos y las iniciativas impulsadas a través del Consorcio Lechero.

Asimismo, los socios aprobaron por unanimidad la cuenta anual del directorio y el balance financiero correspondiente al ejercicio 2025, luego de conocer el informe de la Comisión Revisora de Cuentas y la presentación realizada por el tesorero de la institución, Daniel Held.

Uno de los hitos destacados de la Asamblea fue la presentación de la Memoria Anual 2025 de Aproleche Osorno, documento que por primera vez fue puesto a disposición de los socios en formato completamente digital, reafirmando el compromiso de la Asociación Gremial con la modernización de sus procesos y el uso eficiente de los recursos.

En el marco de la renovación parcial del directorio, fueron reelegidos para el período 2026-2028 Marcos Winkler, José Luis Vallarino y Daniel Held. A ellos se sumó Diego Gebauer, quien se incorporará al trabajo junto a los directores que continúan en ejercicio: Carlos Gebauer, Sylvia Richards y Gabriela Serrano.

La Asamblea también permitió destacar el fortalecimiento institucional que ha experimentado Aproleche Osorno durante el último período, reflejado en una activa agenda gremial, el trabajo colaborativo con distintas organizaciones vinculadas al sector y la incorporación de nuevos socios, elementos que permiten proyectar con optimismo los desafíos futuros de la actividad lechera.

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno, indicó que “estamos muy contentos como directorio de haber realizado esta Asamblea y de mostrar a nuestros socios, de manera cercana y transparente, el trabajo desarrollado durante 2025, así como los desafíos que tenemos por delante. Además, vivimos un proceso de elección de directorio muy transparente, que refleja el compromiso de nuestros socios con la institución y con la labor que estamos impulsando”.

Por su parte, Anita Jans, gerente de la Asociación Gremial, destacó que “hoy presentamos el resultado de un trabajo intenso desarrollado tanto por el directorio como por todo el equipo, enfocado en llegar a nuevos socios y representar al sector en las distintas instancias donde participamos, tanto en mesas públicas como de trabajo. También hemos fortalecido nuestra forma de comunicar, porque es fundamental acercarnos a la comunidad para que conozca el sector lechero y cómo se produce la leche en nuestro territorio”.

De igual manera, el nuevo director, Diego Gebauer, señaló que “decidí postular al directorio porque la lechería ha sido parte fundamental de mi vida y, desde hace algunos años, también de mi trabajo. Quiero aportar con mi experiencia para defender al rubro, colaborar en todo lo que sea necesario y contribuir a que la lechería siga creciendo y proyectándose de la mejor manera posible para las futuras generaciones”.

La jornada concluyó con la tradicional fotografía oficial de la Asamblea y un espacio de camaradería entre los asistentes, instancia que permitió intercambiar experiencias, fortalecer los vínculos entre los productores y reafirmar el compromiso del gremio con el desarrollo de una lechería sostenible, competitiva y con una sólida representación sectorial.