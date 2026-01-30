En el agro ven con buenos ojos al nuevo ministro Jaime Campos

Con experiencia en gobiernos anteriores y amplio conocimiento del agro, Jaime Campos Quiroga asume como ministro de Agricultura, recibiendo apoyo transversal de gremios, organizaciones campesinas y la industria alimentaria

Jaime Campos Quiroga fue designado el pasado martes por el Presidente electo, José Antonio Kast, como la máxima autoridad de Agricultura. Entre representantes de todos los sectores, su llegada es valorada, tanto por su experiencia política como por su conocimiento del rubro.

Con optimismo ven en el agro la reciente designación de Jaime Campos Quiroga como ministro de Agricultura.

El abogado ya ejerció el cargo bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y luego fue ministro de Justicia, en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet.

Durante las entrevistas realizadas por Revista del Campo se percibió un apoyo transversal, tanto de gremios del sector como de otros vinculados a la producción alimentaria, como el Consejo del Salmón, y de las organizaciones campesinas.

Representantes de distintos sectores concuerdan en que es una persona que en su paso por el Minagri realizó un buen trabajo y tuvo cercanía con los gremios, que tiene disposición a escuchar y buscar soluciones para las necesidades del rubro.

Aun así, son enfáticos en decir que será clave cómo constituya los equipos que lo apoyen, ya que hay mucho que trabajar para que el sector y el país puedan seguir creciendo. Mencionan como algunos puntos clave la modernización del ministerio que incluya una mejora de servicios como el SAG, Indap, CNR y Odepa, además de trabajar para avanzar en acuerdos comerciales como el que se negocia con India y países del Sudeste Asiático.

También progresar en protección del patrimonio fito y zoosanitario y enfrentar los desafíos hídricos, de riego y acceso al recurso, que vive el país.

Uno de los aspectos que se le reconocen es que tiene un muy buen manejo político, lo que —señala Antonio Walker, presidente de la SNA— podría ayudarlo a avanzar con proyectos complejos en el Congreso. También se le valora su capacidad para enfrentar situaciones difíciles, aun cuando no sean de la línea o del agrado de su conglomerado político (Partido Radical).

El expresidente de Fedefruta y de la SNA, Luis Schmidt describe a Campos como un hombre carismático, con liderazgo, que entiende muy bien lo que significa la alianza público-privada. ‘Tiene experiencia en el aparato público, algo fundamental considerando que el Ministerio de Agricultura suele ser el ‘pariente pobre’ entre los ministerios. Se requiere una persona que conozca el sector, que tenga experiencia en el quehacer agrícola y que haya sido ministro antes’.

Recuadro

Antonio Walker

El presidente de la SNA comenta que ve a Campos como una persona cercana, abierta y con capacidad de diálogo. ‘Me gusta que se apoye en los gremios y que venga del mundo de la ex-Concertación, donde la política de los grandes acuerdos era central. Con su experiencia política sabe cómo relacionarse con el Congreso y con las distintas organizaciones, lo que es clave. La habilidad política es una gran virtud, y él la tiene… Tengo mucha esperanza en este proceso y hago un llamado a los agricultores a que lo apoyemos por el desarrollo de la agricultura. Démosle la oportunidad. Creo sinceramente que lo va a hacer bien’.

Orlando Contreras

El presidente del Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile (Mucech), afirma que la designación fue una muy buena decisión. ‘Él ya fue ministro y trabajamos con él. Conoce el sector, y eso es muy importante, porque no parte de cero. Es un ministro que entiende la realidad agrícola y que, al menos con nosotros, con la agricultura familiar campesina, siempre fue receptivo. Además, fue un promotor del diálogo público-privado’.

Carlos Furche

El exministro de Agricultura y actual director del INIA lideró Odepa cuando Campos fue ministro. ‘Su experiencia política y capacidad de diálogo son muy relevantes. Ya mostró que tiene muy claros los desafíos del sector, cuando lo entrevistaron tras la nominación. Tiene la sabiduría y la experiencia necesarias. Además, lo refleja lo que dijo: ‘El Presidente me ha convocado a un gobierno de unidad. Uno no puede restarse”.

Rafael Lecaros

El presidente de ChileMeat cree que el nuevo ministro es una persona con capacidad para construir equipos y con habilidades para relacionarse con otros ministerios. ‘Estaremos siempre disponibles para apoyarlo y, al mismo tiempo, para que él nos ayude a potenciar la ganadería, un sector del cual dependen alrededor de 600 mil chilenos. Un impulso al sector ganadero sería muy bienvenido’.

Loreto Seguel

Para la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón la experiencia anterior de Campos es muy positiva. ‘Además, conoce bien al sector agrícola. Para nosotros, que estamos recién comenzando en esta alianza agro-salmón, creemos que su liderazgo puede ser muy beneficioso para la integración de los distintos sectores productivos, pues entiende que son áreas que pueden y deben trabajar de manera conjunta’.

Cristián Muñoz

Para el presidente de Pensar Agro este nombramiento ‘constituye una señal clara de que se está poniendo al frente del ministerio a alguien que cuenta con las competencias en el ámbito agrícola, pero también con las capacidades políticas necesarias para impulsar cambios profundos. Y cuando hablamos de cambios profundos, creemos firmemente que el Ministerio de Agricultura debe ser modernizado’.

Iván Marambio

El presidente de Frutas de Chile ve la designación como positiva por la experiencia, conocimiento y claridad que tiene Campos sobre las prioridades del sector. ‘Manifestamos nuestra disposición a trabajar de manera colaborativa con las próximas autoridades y con el ministro, con el objetivo común de fortalecer el desarrollo y la competitividad de la fruticultura’.

Víctor Catán

El presidente de Fedefruta dice que se trata de un ministro al que conocen desde la organización gremial y que reconoce la labor de esta. ‘Al mismo tiempo, entendemos que este es un gobierno de emergencia, un gobierno que no lo tiene fácil y que va a requerir esfuerzos adicionales. Desde el sector frutícola, esos esfuerzos los hemos venido realizando desde hace bastante tiempo’.

Mónica Oettinger

La presidenta de Saval destaca la experiencia de Campos y que están expectantes de la gestión, especialmente ‘en lo que se refiere a que la seguridad alimentaria del país sea abordada como una prioridad estratégica… Confiamos en que se dará un diálogo técnico y permanente con los gremios, incorporando la visión de quienes están directamente vinculados a la producción de alimentos’

Marcos Winkler

El presidente de Fedeleche resalta el conocimiento directo del funcionamiento del aparato público que Campos adquirió como ministro, para enfrentar las oportunidades y desafíos del sector. ‘El presente y futuro de la producción láctea depende de decisiones claras y oportunas. Reafirmamos nuestra disposición a continuar trabajando de manera conjunta con el ministerio’.

Fuente: El Mercurio – revista del campo