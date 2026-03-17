Con más de 2.500 predios activos: gremio lechero fija sus cinco urgencias ante el nuevo gobierno

Fedeleche enfatiza el aporte del sector al empleo regional y al desarrollo del agro, junto con su disposición a colaborar con la nueva administración.

En el marco del inicio de un nuevo ciclo institucional en el país con el cambio de mando presidencial, la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) dio a conocer su postura oficial a la ciudadanía. La organización gremial saludó al nuevo Presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, y a todo su equipo de gobierno, marcando el inicio de una nueva y expectante relación bilateral.

Un gremio estratégico para la seguridad alimentaria

Posicionándose frente al país como un actor estratégico para garantizar la seguridad alimentaria nacional, la federación reiteró su total y absoluta disposición para colaborar con los equipos que se instalan en el Poder Ejecutivo. El sector lácteo chileno es catalogado por la propia entidad productora como un verdadero motor de desarrollo, una fuente incesante de empleo formal y un pilar de progreso constante. Con una inmensa base operativa que en la actualidad supera los 2.500 predios activos a lo largo del territorio, la producción de leche representa un aporte sustancial e innegable tanto para la macroeconomía de Chile como para las diversas economías de las regiones donde esta actividad se lleva a cabo diariamente.

Para poder proyectar a largo plazo este impacto económico y social hacia el futuro, la Federación reafirma su compromiso con dos áreas de importancia para el campo: la innovación y la asociatividad. Para los miles de productores primarios, estos dos conceptos representan pilares estrictamente necesarios para lograr enfrentar los complejos desafíos de rentabilidad del negocio agrícola y lograr cerrar definitivamente las múltiples brechas operativas, tecnológicas y comerciales que afectan a los productores de leche en la actualidad. En este mismo sentido de colaboración, Fedeleche invita proactivamente al nuevo Ejecutivo a mantener un diálogo que sea permanentemente abierto, de alto nivel técnico y con un enfoque constructivo a lo largo de todo el mandato.

La apuesta por un diálogo público -Privado

En el ámbito de la nueva institucionalidad agrícola que regirá los destinos del agro, el gremio observa con enorme atención y valora positivamente el nombramiento de los principales encargados de liderar el sector. En particular, los productores destacan la llegada de Jaime Campos, quien asume el desafiante rol de ser el nuevo ministro de Agricultura de la nación, así como la designación estratégica de Francesco Venezian, profesional que desde esta jornada asume la subsecretaría de dicha cartera. Ante estas nominaciones públicas, Fedeleche expresa formalmente sus mejores deseos de éxito a estas nuevas autoridades sectoriales.

Asimismo, la entidad confirma su compromiso institucional de trabajar de manera conjunta y estrecha con el Ministerio de Agricultura y con todos sus servicios públicos dependientes, teniendo siempre como principal norte el beneficio mutuo y el sostenido desarrollo lechero de todo el país. El gremio confía en que el trabajo mancomunado, forjado en una sólida alianza público-privada, permitirá implementar soluciones concretas que aseguren el futuro y viabilidad de la leche chilena, manteniendo intacto su reconocido prestigio de calidad a nivel internacional.

Las cinco prioridades de la hoja de ruta lechera

Para lograr materializar esta visión y avanzar de manera decidida en la construcción de políticas públicas orientadas a fortalecer la producción interna, impulsar la competitividad en los mercados externos y asegurar la sostenibilidad integral del sector a largo plazo, la federación ha detallado un petitorio institucional. Entre las prioridades gremiales fundamentales exigidas a la nueva administración del Estado, destacan cinco puntos críticos que delinean las urgencias reales del campo chileno en la actualidad:

Inversiones hídricas: En primer lugar, los productores de la federación exigen que el Estado concrete inversiones directas en infraestructura hídrica y promueva el fortalecimiento de la gestión gubernamental del agua. Protección de fronteras: Como segundo eje estratégico de su plan de acción, se demanda con urgencia a las nuevas autoridades el resguardo del patrimonio zoosanitario mediante un Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que esté debidamente fortalecido en recursos para sus labores de fiscalización. Mercados transparentes: En tercer lugar, la federación ganadera y lechera pone acento en la necesidad de lograr un adecuado y correcto funcionamiento de los mercados agrícolas a nivel nacional, garantizando mejores dinámicas en el sector. Fomento asociativo: El cuarto punto de esta hoja de ruta subraya la trascendencia de la promoción de la asociatividad como un verdadero modelo de desarrollo rural y económico. El trabajo cooperativo y agrupado es visualizado como el método organizativo por excelencia para lograr potenciar al máximo las capacidades productivas de sus asociados frente a los constantes vaivenes del mercado. Exportar con calidad: Como quinta y última prioridad estratégica de largo aliento, el documento oficial establece la urgencia de fortalecer e impulsar las exportaciones nacionales con productos lácteos de alto valor agregado. El futuro económico del sector exige potenciar la capacidad industrial para exportar bienes manufacturados que generen mayor rentabilidad.

Fuente: https://www.latribuna.cl/agroforestal/