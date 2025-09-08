Precio al productor al mes de junio acumula caída de 1,3% frente a 2024

Este análisis de Fedeleche considera los precios a productores de las principales regiones lecheras, comparando los valores con el mismo período del año anterior.

Los datos liberados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), muestran que, a nivel nacional – el precio real por litro pagado al productor de leche de enero a junio de 2025 presentó una baja acumulada del 1,3% (-$5,87), pasando de $461,03 a $455,17 por litro.

En regiones, los precios en origen mostraron variaciones mixtas, con fluctuaciones que oscilaron entre un aumento de 7,72% a un retroceso de -13,14%.

En el año móvil, la variación promedio marcó una variación negativa de 1,9% respecto del mismo periodo del ciclo anterior, al caer de $ 456,0 a $ 447,5 por litro de leche cruda.

Variación Regional

En la región de Los Lagos, el precio pagado al productor no registró variación (0,0%) frente al mismo periodo del año anterior, situándose en $464,8 por litro.

En la región de Los Ríos, el valor por litro se mantuvo por debajo del año anterior con una baja de 3,0%, con $13,14 menos, pasando de $445,31 a $432,17.

En la región de La Araucanía el precio al productor mostró una variación negativa del 0,2%, lo que representa una caída de $1,05 por litro, de $ 463,06 en 2024 a $ 462,01 en 2025.

Para las regiones de Ñuble y Bio-Bio el precio a productor informado por Odepa registró un alza de 1,7% respecto al año anterior, con un aumento de $7,72 por litro, elevándose de $ 465,84 a $ 473,56 por litro.

Finalmente, en la Región Metropolitana el precio a productor reportó una caída de 0,8%% frente al mismo lapso del año pasado, con un retroceso de $4,02 por litro, pasando de $493,15 a $489,13 por litro.

-¿Qué paso en junio?

El precio real por litro pagado al productor en junio de 2025 cayó un 1,7% en comparación con igual periodo del año anterior, equivalente a $8,04 por litro, pasando de $ 477,99 a $ 469,95 por litro.

En el sexto mes del año, la región de Los Lagos presentó una variación a la baja de 0,6% respecto del mismo mes del año anterior, $2,94 por litro respecto del mismo lapso del año anterior, al pasar de $ 487,49 a $ 484,55 por litro.

El precio promedio pagado al productor en la región de Los Ríos, registra un retroceso de 3,6%, lo que supone $16,45 por litro menos, de $ 458,10 a $ 441,64 por litro.

En la región de La Araucanía, el precio promedio pagado a productor se movió a la baja un 0,2%, cayendo $0,99 por litro, de $ 484,23 a $ 483,24 por litro.

El precio informado por Odepa para las regiones de Ñuble y Bio-Bio anotó un alza de 0,6% en relación con el año anterior, con un alza de $2,92 por litro, lo cual supone de $ 485,19 a $ 488,11 por litro.

En la Región Metropolitana, el precio promedio pagado a productor subió 0,2%, lo que se traduce en un aumento de $1,20 por litro, pasando de $ 502,18 a $ 503,37 por litro.

Fuente: FEDELECHE en base a información ODEPA