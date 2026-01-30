Odepa y Ciren publican resultados del Catastro Frutícola

Odepa y Ciren publican los resultados del Catastro Frutícola de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

De acuerdo con el estudio, la superficie frutícola total alcanza las 53.196 hectáreas en la Región Metropolitana y las 44.824 hectáreas en la Región de Valparaíso, lo que confirma la relevancia estratégica de ambas zonas para el desarrollo frutícola del país.

En la Región Metropolitana, las principales especies según superficie plantada son el nogal (14.265 hectáreas), el cerezo (6.157 ha) y el olivo (4.951 ha). En tanto, en la Región de Valparaíso destacan el palto (20.255 ha), la vid de mesa (7.488 ha) y el nogal (5.294 ha).

El subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza, destacó que: “”El Catastro Frutícola es una herramienta clave para decidir mejor. En una actividad de alta inversión como la fruticultura, contar con información confiable, actualizada y con mirada territorial marca la diferencia. Estos datos nos permiten, como Ministerio de Agricultura, trabajar de manera más coordinada con el mundo privado, identificar brechas productivas, tecnológicas y comerciales, y focalizar mejor los apoyos para fortalecer el desarrollo de la fruticultura en todo el país.”

Por su parte, la directora (s) de Odepa, Daniela Acuña, subrayó que: “El valor de este catastro está en la calidad y el detalle de la información que ponemos a disposición del país. Actualizar la superficie, las especies y las tecnologías de riego permite que el Estado, las empresas y los agricultores tomen decisiones con evidencia, reduzcan incertidumbre y planifiquen mejor sus inversiones y su adaptación productiva

En tanto, la dierctora de Ciren, Katherine Araya, agregó que: “El Catastro Frutícola de las regiones Metropolitana y de Valparaíso confirma, con datos precisos y actualizados, el peso estratégico que tienen estos territorios para la fruticultura nacional. Desde CIREN ponemos a disposición del país información territorial de alta calidad que permite anticipar escenarios productivos, mejorar la gestión del agua y apoyar la toma de decisiones públicas y privadas con evidencia concreta, especialmente en un contexto de cambio climático y presión sobre los recursos naturales. El reporte emanado de este Catastro Frutícola otorga una mirada global y datos de importancia de uno de los sectores agrícolas más relevantes del país y también uno de los que está siendo más afectado por la crisis climática”.

El catastro muestra que la Región Metropolitana concentra una participación relevante a nivel nacional en cítricos como limonero (40,6%), naranjo (40,4%) y pomelo (47,5%); en frutos secos como nogal (34,2%) y almendro (36,9%); y en oleaginosas como el olivo (25,1%). Asimismo, destacan especies de menor superficie, pero alta concentración regional, como la tuna (71,1%) y el pistacho (58,4%).

En la Región de Valparaíso, el palto representa cerca del 62% de la superficie nacional de esta especie. También se observa una participación significativa en carozos como el duraznero tipo conservero y el damasco, ambos con un 33,2% a nivel país. El nogal, aunque tercero en superficie regional, equivale al 12% de la superficie nacional.

En materia de eficiencia hídrica, el estudio confirma el predominio del riego por goteo, utilizado en el 82,8% de la superficie regada en la Región Metropolitana y en el 66,7% en Valparaíso. En esta última, el palto presenta un uso relevante de microaspersión, que alcanza el 53% de su superficie regada.

Los resultados completos del Catastro Frutícola están disponibles para consulta, constituyendo una herramienta clave para el análisis, la planificación y la toma de decisiones en el sector frutícola nacional.

Más información https://www.odepa.gob.cl/estadisticas-del-sector/catastros-fruticolas/catastro-fruticola-ciren-odepa