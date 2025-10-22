LATAM Cargo inicia temporada 2025 de cerezas chilenas con primer envío aéreo

La operación se extenderá hasta mediados de diciembre, conectando a productores chilenos con los mercados asiáticos y asegurando que la fruta llegue fresca y a tiempo.

Fueron alrededor de dos toneladas de cerezas que partieron desde Santiago de Chile con escala en Auckland, Nueva Zelanda, para arribar a China el viernes 17 de octubre. Con este hito, LATAM Cargo Group participó en el primer embarque del periodo 2025-2026, dando comienzo oficial a la distribución de esta fruta hacia su principal mercado.

Es al inicio de la temporada cuando el transporte aéreo cumple un rol fundamental, movilizando variedades tempranas que requieren rapidez para llegar frescas a destino, y así atender la demanda generada por el Año Nuevo Chino. En esta etapa, LATAM Cargo Group ajusta su operación para responder al aumento de envíos y garantizar la calidad de la fruta en destino.

“Nos enorgullece ser parte de este momento clave, conectando a los productores locales con el mercado asiático, uno de los más exigentes del mundo. Nuestro compromiso es seguir acompañando a nuestros clientes en cada envío, asegurando que las cerezas lleguen frescas y a tiempo. Este es solo el comienzo de una temporada llena de desafíos y grandes oportunidades junto a nuestros clientes”, señaló Claudio Torres Faini, Director Comercial Sudamérica de LATAM Cargo Group.

Según el Anuario 2024 Mercado Internacional de Cerezas de iQonsulting, Chile concentra el 97% de las exportaciones del hemisferio sur, y cerca del 90% de su producción se destina a China. LATAM se consolidó en 2024 como líder en el transporte aéreo de cerezas desde Chile y para la temporada 2025 proyecta superar las 6.000 toneladas transportadas, lo que representaría un crecimiento cercano al 10% respecto al año anterior.

Estos embarques se apoyan en la mayor red de conexiones cargueras de Sudamérica, con 165 destinos en 31 países, 12 de ellos exclusivos para carga, lo que permite llegar de manera eficiente y confiable a diversos mercados con los perecibles.