INIA Remehue recibe equipo Greenfeed para medir metano

“Permitirá profundizar estudios sobre emisiones de metano y otros gases del metabolismo bovino, aportando evidencia científica clave para una ganadería más sostenible.”

En una ceremonia realizada en el Salón Llanquihue de INIA Remehue, la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche (Fedeleche FG) formalizó la entrega en comodato de un equipo GreenFeed, marcando un hito para la investigación en sostenibilidad y reducción de emisiones en la ganadería chilena.

El convenio se concretó con la firma del presidente de Fedeleche, Marcos Winkler, y el director nacional de INIA, Carlos Furche, lo que consolida una alianza estratégica orientada a fortalecer el desarrollo tecnológico del sector lechero, especialmente en materia de medición y mitigación de metano entérico, uno de los principales gases de efecto invernadero y desafíos ambientales de la producción bovina.

Emisiones ganaderas

El equipo GreenFeed, de última generación, será utilizado en INIA Remehue en el marco del proyecto de la Universidad Santo Tomás “Algas marinas como aditivo para alimentos de rumiantes orientado a disminuir la liberación de metano reduciendo el calentamiento global (PYT-2021-0642)”, en un trabajo conjunto entre ambas instituciones, con apoyo de Fedeleche, Aproleche Osorno, Agrollanquihue y Futurocoop.

Su utilización permitirá mejorar la precisión en la medición de gases, optimizar dietas, desarrollar estrategias de mitigación de metano entérico y contribuir al cumplimiento de normativas ambientales nacionales e internacionales.

Este acuerdo reafirma el compromiso conjunto de Fedeleche e INIA por impulsar la innovación tecnológica y apoyar al sector lechero nacional en la transición hacia sistemas más eficientes y ambientalmente responsables.

El director nacional de INIA, Carlos Furche, destacó la colaboración de las instituciones y la alianza entre el sector público y privado, que con este equipo permite un nuevo avance para la industria lechera, porque “contará con información fidedigna y actualizada, de cuál es el nivel que tiene de emisiones de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, de cuáles son las medidas técnicas y de políticas que permitirían enfrentar esto en el futuro, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, y sobre todo, ir avanzando hacia la conformación de una suerte de sello de producción limpia, de producción sustentable para nuestra producción lechera”.

Tecnología pionera

El presidente de Fedeleche, Marcos Winkler, destacó que los productores de leche en Chile están respondiendo con hechos concretos y no solo con palabras y enfatizó que la sustentabilidad no es una etiqueta, sino una responsabilidad.

“La lechería no es responsable del problema climático, es parte de la solución. Nuestras praderas y bosques capturan carbono y nuestros productores están comprometidos con un modelo que equilibra lo económico, lo social y lo ambiental. El sector lechero chileno está marcando la diferencia y dejando un legado para las próximas generaciones. Porque sabemos que el mañana se construye hoy”, afirmó.

En este contexto, resaltó el sistema GreenFeed como una tecnología pionera en Chile que mide las emisiones de metano entérico y dióxido de carbono.

“Esta herramienta nos permitirá avanzar en ciencia aplicada para mejorar el balance energético de las vacas, fortalecer su salud y asegurar una producción sostenible en el largo plazo. Además, contribuirá al bienestar animal y abrirá nuevas oportunidades para reducir emisiones y consolidar la sustentabilidad”, indicó.

Igualmente, el presidente de Fedeleche agradeció el apoyo de Aproleche Osorno, Agrollanquihue, Futurocoop, el Ministerio de Agricultura, FIA e INIA Remehue y la Universidad Santo Tomás, instituciones que colaboraron en la implementación de esta iniciativa.

Al cierre de la jornada el Dr. Ignacio Beltrán, investigador de INIA Remehue realizó una demostración de la utilización del equipo Greenfeed en la lechería convencional, donde se entregaron detalles sobre el ingreso y la alimentación de los animales en el equipo, y el proceso de adaptación del rebaño.

Nueva plataforma de GEI: herramienta estratégica para el sector

Durante la jornada también se presentó oficialmente la nueva página web del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 2024, desarrollada por INIA, institución a cargo de medir el Sector Agricultura del documento liderado nacionalmente por el Ministerio del Medio ambiente (MMA), que contabiliza las emisiones de gases de cinco sectores productivos.

La presentación fue realizada por el Dr. Ignacio Beltrán, investigador de INIA Remehue, quien destacó que este avance nace directamente de las inquietudes planteadas por Fedeleche, donde se subrayó la necesidad de contar con información actualizada, fiable y de acceso rápido sobre emisiones agropecuarias.

La plataforma que ya se encuentra disponible en el sitio oficial de INIA representa un avance estratégico, ya que responde a la necesidad del sector de disponer de datos actualizados y trazables, facilitando la toma de decisiones tanto técnicas como gremiales, permitiendo comunicar con claridad el real aporte del sector agrícola a las emisiones nacionales, contribuyendo a reducir la desinformación.

El investigador de INIA Remehue, destacó que en esta plataforma “se encuentran disponibles los principales resultados de nuestro inventario de gases de efecto invernadero para el sector Agricultura, permitiendo acceder a toda la base de datos de nuestro inventario desde el año 1990 al 2022”.

El profesional destacó que la plataforma constituye un soporte técnico fundamental para el diseño de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Además, facilita la coordinación entre gremios, productores, academia, Estado y empresas, al establecer una base común de información.

Con esta iniciativa, INIA ofrece una herramienta moderna, confiable y de libre acceso que integra información técnica relevante para el sector. Su implementación favorecerá la planificación productiva, el diseño de estrategias de sostenibilidad y la comunicación de los avances del sector agrícola en materia de reducción de emisiones.