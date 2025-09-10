INIA entrega claves para una alimentación saludable este 18 de septiembre

No se trata de restringirse, sino de incorporar opciones que aporten salud y que permitan evitar sentirnos sobrecargados después del 18, señaló la especialista en nutrición,

Con la llegada de Fiestas Patrias, las celebraciones en torno a la comida y las tradiciones chilenas se intensifican. Para disfrutar de estas fechas sin excesos y cuidando la salud, la investigadora de INIA La Platina, Dra. Cristina Vergara, especialista en alimentos funcionales, comparte recomendaciones simples para mantener un equilibrio en estas celebraciones.

La clave está en disfrutar, siempre con equilibrio. No se trata de restringirse, sino de incorporar opciones que aporten salud y que permitan evitar sentirnos sobrecargados después del 18, señaló la especialista en nutrición, quien subrayó que “uno tiene que enterarse de lo que está consumiendo. Por eso la invitación a leer la etiqueta es clave. Y educarse… elegir productos con ingredientes naturales y fáciles de reconocer por los consumidores”.

Tips para un 18 más saludable

Colores en el plato: incluir al menos cinco colores en cada comida (verde, rojo, morado, amarillo, blanco) permite acceder a distintos antioxidantes y nutrientes que ayudan a reducir el estrés oxidativo y mejorar la salud general.

Recordar hidratarse con agua: mantener un equilibrio en hidratación y consumir agua para que el organismo se mantenga equilibrado.

Moderación en las carnes y frituras: acompañar las parrilladas con ensaladas frescas y hortalizas de temporada. “Se puede disfrutar de las carnes, pero siempre equilibrando con vegetales y evitando el exceso de grasas saturadas”, recalcó Vergara.

Variedad y equilibrio: no centrarse solo en un alimento. “La invitación es a comer con diversidad, disfrutar los sabores típicos del 18, pero sin olvidar que el equilibrio es lo que nos permitirá pasar estas fechas sin culpa ni malestares posteriores”, agregó.

Desde INIA La Platina, la Dra. Vergara destacó además que Chile cuenta con una gran riqueza en hortalizas y frutas, las que pueden ser protagonistas de estas celebraciones, entregando frescura y beneficios para la salud.