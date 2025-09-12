Centro de Información Láctea entregará datos clave a productores

Centro de Información Láctea (CIL) surge gracias al trabajo conjunto de Fedeleche, Consorcio Lechero y Exporlac, con participación de ODEPA para fortalecer sus capacidades.

Se trata de una iniciativa para impulsar y consolidar la generación de información sectorial actualizada, con indicadores representativos de la actividad y ser un espacio de consulta permanente para productores, profesionales y el mercado.

Con la presencia de los presidentes de Exporlac, Guillermo Iturrieta; Fedeleche, Marcos Winkler; y, del Consorcio Lechero, Sergio Niklitschek, se realizó en Osorno la firma que permite la puesta en marcha de este hito, que permitirá contar con datos relevantes y confiables para el análisis del sector lácteo.

El presidente de Fedeleche y de Aproleche Osorno, Marcos Winkler, dijo sentirse orgulloso por la firma que permite comenzar con el trabajo del CIL. “Como una unidad del sector lácteo nacional, ya comenzamos a generar indicadores, que se están transformando en documentos referentes, donde todos podremos ver el mercado con el mismo objetivo. Estamos sumamente contentos por el trabajo colaborativo, que es muy importante para consolidar la posición de nuestro sector lácteo hacia el futuro, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales”.

La coordinación del Centro de Información Láctea estará bajo la coordinación de Caterina Juri, coordinadora del área de Información e I+D del Consorcio Lechero. Según explicó la profesional, se busca que el CIL sea una fuente permanente de generación de información sectorial, aprovechando lo mejor de cada una de las instituciones que lo integran.

“A la vez, nos respalda la relación sólida con Odepa, que nos permite complementar la labor de este centro con la información disponible, para generar productos y herramientas cada vez más útiles para los distintos públicos”, concluyó Caterina Juri.