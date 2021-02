El trabajo en el archipiélago busca apoyar a los productores acercando herramientas que facilitan sus labores diarias.

El equipo de la Agencia de Área INDAP de Calbuco realizó un trabajo en terreno con agricultores de Aguantao, Huayún, El Dao y la Isla Quihua, como parte su seguimiento de asesorías, en recepción de proyectos y en información sobre créditos agrícolas.

El Director Regional de INDAP, Carlos Gómez Hofmann, destacó este trabajo en terreno ya que “Uno de los sectores que no ha parado en medio de esta pandemia es la agricultura familiar campesina, ya que siguen produciendo y vendiendo sus productos en los mercados locales. Es por eso que llegamos a distintos territorios de la comuna, para evitar los traslados de los agricultores y llevarles toda la información y el apoyo técnico para sus proyectos. Además de entregarles las herramientas que compraron a través de Proyectos de INDAP”.

En estas labores en terreno, Jessica Arismendi, agricultora del Sector Aguantao y parte del programa PRODESAL, recibió un tractor con Rotovator como parte de los Fondos de Incentivos al Fortalecimiento Productivo (IFP) por más de 5 millones pesos.

Arismendi destacó el cambio que genera en su labor el contar con estas nuevas herramientas como un tractor.

“Necesitaba más mano de obra, más personas que nos ayudaran, buscar más gente. Ahora nos facilita que podemos arar, melgar y sembrar, lo hacemos nosotros. Lo hacemos de forma paulatina como una va pudiendo sembrar, como la papa.

Antes no, pedía bueyes y necesitaba 4 o 5 personas que ayudaran porque se sembraba todo en un día o dos.Por eso es más cómodo trabajar con maquinaria”

La productora agradeció el apoyo en su labor por parte de la Institución

“En mi caso INDAP me ha apoyado harto, porque he sacado varios proyectos. He comprado cerco, alambres, porque estoy en el rubro ovino. He sacado créditos y siempre como agricultora me han apoyado, desde hace 20 años”.

El equipo de INDAP también ha realizado labores en otros puntos de la comuna como en la Isla Chidhuapi, el sector Machil y la Isla Puluqui, principalmente para usuarios del Programa PRODESAL, que reciben Asesorías productivas y venden sus cultivos en los mercados de Calbuco y Puerto Montt.