Seminario entregó herramientas a empresas para avanzar en innovación y desarrollo territorial

El Programa Acelera Mapu Lahual, impulsado por el Gobierno Regional de Los Lagos y Corfo, reunió a emprendedores de seis comunas en seminarios en Maullín y Purranque para fortalecer capacidades, fomentar la colaboración y generar oportunidades de desarrollo local.

Con una alta participación y un marcado enfoque en el desarrollo territorial, el Programa Acelera Mapu Lahual, focalizado por el Gobierno Regional de Los Lagos e impulsado por Corfo Los Lagos y ejecutado por Codesser, realizó el seminario “Impulsando innovación, sostenibilidad y valor local para los desafíos futuros”, desarrollado en Maullín y Purranque. El encuentro buscó fortalecer capacidades, promover la colaboración y proyectar nuevas oportunidades para los emprendimientos locales.

De esta manera, Acelera Mapu Lahual trabaja con empresas de seis comunas priorizadas en condición de rezago, entre ellas San Juan de la Costa, Río Negro, Purranque, Fresia, Los Muermos y el sector norponiente de Maullín, entregando asesoría técnica personalizada, mentorías, vinculación con redes de fomento y alternativas de financiamiento, todo sin costo para los participantes. En total, el programa busca impactar en 200 empresas, de las cuales a lo menos 30 en la última etapa del programa, recibirán un acompañamiento personalizado.

En Maullín, el seminario reunió a empresas provenientes de Fresia, Los Muermos y la propia comuna de Maullín; mientras que en Purranque participaron emprendimientos de San Juan de la Costa, Río Negro y Purranque. Ambos encuentros contaron con autoridades locales, representantes municipales y actores de la red de fomento productivo.

Enfoque práctico en turismo, financiamiento y redes

La jornada incluyó un bloque de presentaciones orientadas a entregar herramientas concretas a los emprendedores. Entre ellas, el empresario del ecosistema turismo–tecnología, César García, conversó con los asistentes sobre cómo integrar sostenibilidad, tecnología e innovación para potenciar destinos turísticos y emprendimientos locales.

Asimismo, Gherdy Fritz, Gestora de Negocios de la Subgerencia Regional de Banco Estado, expuso las principales herramientas financieras disponibles para fortalecer la gestión de los negocios.

Por su parte, Hugo Sagredo y Patricia Fuentes, especialistas en gestión, liderazgo y desarrollo organizacional, compartieron estrategias para mejorar la colaboración, la comunicación y el desarrollo de redes, elementos fundamentales para avanzar en el crecimiento empresarial desde los territorios.

Desde el programa destacaron que estos espacios no sólo permiten entregar contenido técnico, sino también conectar a las empresas entre sí, articular nuevas redes y promover un enfoque de desarrollo basado en la identidad local y el trabajo colaborativo.

Fue así como este seminario formó parte de las actividades que Acelera Mapu Lahual continuará desarrollando, con el fin de fortalecer el ecosistema productivo en territorios rezagados y contribuir al dinamismo económico regional.

El Jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Los Lagos, Felipe Petit – Laurent, destacó la realización de estos Seminarios, en que diferentes estamentos han entregado información valiosa para fortalecer el crecimiento de los emprendedores del territorio. “Es una instancia muy importante, tanto para los emprendedores como para nuestro Gobierno Regional, ya que hemos estado creando apoyo a emprendedores y este programa va en esa línea, para que los participantes puedan acelerar sus negocios y escalar sus ventas”.

Por su parte el Director de Corfo Los Lagos, Eduardo Arancibia, resaltó el avance del programa Acelera Mapu Lahual, el cual ya cuenta con sus 200 empresas diagnosticadas, y que en esta ocasión participan de estas actividades. “Estos Seminarios buscan que se conozcan experiencias en cada uno de los territorios, además de generar contactos y redes, contando con expertos en gestión, comercialización y financiamiento local”.

Uno de los expositores que participó en ambas jornadas fue Hugo Sagredo, quien valoró las ganas y participación de los emprendedores de ambos territorios. “Pudimos ver a los emprendedores con muchas ganas de salir adelante, de comprometerse y de hacer alianzas, por lo que la experiencia ha sido muy gratificante”, expresó.

El emprendedor de la comuna de Fresia, Karl Lagos, agradeció a los organizadores de esta instancia, que le permitió conocer a sus pares y adquirir nuevos conocimientos en torno al emprendimiento. “Para nosotros es fundamental la colaboración, asociatividad y la experiencia técnica que nos transmiten estas instituciones. Estamos convencidos que todo esto nos llevará por un buen camino”.

Por último, la empresaria de la comuna de Los Muermos, Romina Echaniz, dijo que la instancia le permitió conectar con otros emprendedores y abrir el abanico de oportunidades para un crecimiento mutuo. “Hoy tuvimos la oportunidad de hacer redes, algo súper importante para nosotros que trabajamos con publicidad y marketing, por lo que se agradece este tipo de iniciativas”.