Seminario analizará la realidad actual y las proyecciones del modelo cooperativo en Chile

El 22 de junio, Osorno será sede del seminario “Realidad actual del modelo cooperativo”, encuentro que reunirá a expertos, representantes de cooperativas y estudiantes de la Universidad de Los Lagos.

La actividad se desarrollará en el Auditorio Enrique Valdés, del Campus Chuyaca de la Universidad de Los Lagos, y contemplará tres exposiciones a cargo de especialistas y representantes de importantes cooperativas del país.

La primera presentación estará a cargo del abogado, magíster en Derecho y académico de la Universidad de Los Lagos, Álvaro Barrientos, quien abordará el tema “Trayectoria y proyección normativa de las cooperativas en Chile”.

Posteriormente, el ingeniero civil eléctrico y gerente general de Cooprel, Christian Egli, expondrá sobre “Modelo cooperativo eléctrico: ¿Quién es Cooprel y cómo trabajamos?”.

La tercera exposición será presentada por el subgerente de Estrategia de Colun y director de Cooperativas del Sur, Gustavo Araya, quien desarrollará el tema “Colun, el soporte técnico de la cooperativa a sus cooperados”. Tras ello, se llevará a cabo un panel de conversación entre los expositores y especialistas invitados.

El seminario incluirá además la firma de un convenio de colaboración entre Cooperativas del Sur y la Universidad de Los Lagos, alianza que permitirá fortalecer el modelo cooperativo mediante el trabajo conjunto con la academia y la generación de iniciativas de vinculación y formación.

Asimismo, la jornada contemplará un reconocimiento de la Universidad de Los Lagos a Fernando Becker Melo, expresidente de Cooperativas del Sur, quien recientemente dejó el cargo tras varios años de gestión al frente de la organización.

La jefa de Operaciones y Alianzas de Cooperativas del Sur, María José Rosas, destacó la relevancia de este acuerdo y señaló que “este convenio marca un hito en la formación de las nuevas generaciones. Al incluir el cooperativismo dentro de la educación profesional, estamos sembrando desde temprano una manera distinta de entender los negocios, donde la sostenibilidad y el bien común no son opcionales, sino que forman parte del centro del modelo”.

A su vez, María José Rosas agregó que “los jóvenes que hoy aprenden estos valores serán los emprendedores, dirigentes y tomadores de decisiones del mañana. Por eso, alianzas como esta son tan importantes: no solo fortalecen al cooperativismo en el presente, sino que también contribuyen a asegurar su desarrollo futuro”.

Finalmente, el abogado y académico de la Universidad de Los Lagos, Álvaro Barrientos, explicó que el seminario permitirá analizar el presente y las perspectivas del cooperativismo, considerando las recientes modificaciones legales. “Será un intercambio de conocimiento altamente especializado, donde cada exposición aportará una mirada desde su propia experiencia. En mi caso, se realizará un repaso por la legislación cooperativa vigente y las modificaciones que se han implementado, así como su impacto en el sector”.